Rodríguez y Maíllo afean al Gobierno de Sánchez que no haya intentado negociar con Unidos Podemos el techo de gasto

Los coordinadores generales de Podemos Andalucía e IULV-CA, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, han respaldado la decisión adoptada por Unidos Podemos de abstenerse en la votación de la senda de déficit y techo de gasto que tiene lugar este viernes en el Congreso porque, entre otros motivos, el Gobierno de Pedro Sánchez "no ha tenido voluntad" de negociarlo con este grupo parlamentario.

En un acto conjunto en Sevilla, Rodríguez ha recordado que su partido siempre ha defendido que es necesario un replanteamiento total de las políticas de austeridad y que, de hecho, una de las razones de ser de sus iniciativas es "no reconocer la legitimidad de las políticas de austeridad y de déficit, de deudocracia en la que nos ha instalado el bipartidismo en este país, en las comunidades autónomas y también en Europa".

Ha defendido que es necesario dar un giro de 180 grados a las políticas económicas para implantar suelos de ingreso más que techos de gasto "que meten en un corsé, comprometiendo el crecimiento económico, a los servicios públicos".

Además, la líder andaluza de Podemos ha respaldado la abstención de Unidos Podemos porque "no ha habido voluntad del Gobierno de negociar las nuevas cifras de déficit" que, a su juicio, "estaban pensadas para agradar al PP, que ya ha dicho que la va a bloquear en el Senado".

De su lado, Antonio Maíllo ha recordado que IU no ha votado ningún objetivo de déficit ni estabilidad presupuestaria desde el 2012, al tiempo que ha recordado a Pedro Sánchez que no puede olvidar de que no tiene la mayoría en el Congreso y que "no puede gobernar a susto o muerte ni con hechos consumados de trágala".

Y es que, a juicio del dirigente andaluz de IU, el PSOE ha planteado el objetivo de déficit de manera "timorata" para que el PP se lo aprobara. "La propuesta tacticista del PP respecto a su aprobación o rechazo no puede condicionar una línea de coherencia clara", ha añadido tras recordar que el PSOE también ha variado su postura al respecto.