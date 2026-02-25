Romero (PSOE) dice que el acuerdo con Mercosur supone una reducción del 35% en aranceles para las exportaciones agrarias

Ana Romero, en la sede provincial de su partido en Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca en la ejecutiva federal del PSOE, la cordobesa Ana Romero, ha destacado este miércoles "los beneficios que trae el acuerdo con Mercosur" para los productores del sector primario, ya que "los ganaderos y agricultores que exporten sus productos podrán favorecerse de una reducción en los aranceles de entre un 10 y un 35%".

A este respecto y según ha informado el PSOE en una nota, Romero ha recordado que el acuerdo de Mercosur "está promovido por la Comisión Europea y todos los estados miembros" de la Unión Europea (UE) "con la zona de Mercosur, lo que permitirá una zona de libre comercio con reglas claras que abarca a 700 millones de consumidores".

Así, según ha señalado la también portavoz del PSOE-A en la Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento andaluz, "estamos ante una oportunidad de vender más y con menos aranceles, ya que cerca del 90% de los productos exportados eliminaran sus aranceles, lo que supondrá un ahorro de 4.000 millones de euros para toda la Unión Europea".

La consecuencia, según ha explicado, aludiendo directamente a los agricultores y ganaderos de la provincia por la que es parlamentaria, es que "productores cordobeses de sectores como el aceite, el vino, el porcino, las frutas, las hortalizas, los quesos o las bebidas espirituosas se verán beneficiados con bajadas de aranceles de entre un 10 y un 35%".

En concreto y según ha indicado, "el aceite de oliva reducirá aranceles progresivamente hasta cero", mientras que "el vino eliminará el 35% en un máximo de ocho años, y el porcino verá desaparecer los aranceles en un plazo de ocho a 15 años", y todo ello "significa más exportaciones, más empleo y más oportunidades para nuestras pymes y agricultores".

En cualquier caso, Romero ha subrayado que su partido apoya "las prácticas de salvaguarda que se van a poner, como los cupos de entrada a determinados productos", como la ternera, el arroz y el azúcar, además de "las cláusulas para poner freno cuando se importe más de la cantidad establecida o se bajen los precios de los productos en España, y la articulación de un fondo de compensación para apoyar a los sectores que se vean perjudicados".

"INCOHERENCIA" DEL PP

En este contexto, Romero ha criticado la "incoherencia del PP y de Vox, por crear alarma en el sector primario a cuenta de Mercosur", pues "no se puede decir que se defiende el campo y a la vez no permitir que se abra a las exportaciones, y el acuerdo con Mercosur nos ofrece oportunidades y protección".

Por ello, la dirigente socialista ha defendido este acuerdo comercial, que tiene "reglas claras y estables, todo lo contrario de lo que está ocurriendo con Estados Unidos y la política de Trump", mientras que con "el acuerdo UE-Mercosur se estima que las exportaciones europeas podrían crecer hasta un 60%".