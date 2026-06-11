RTVA crea un canal de denuncias y refuerza sus protocolos tras el caso de presunto acoso del responsable de ADM

Archivo - Sede de Canal Sur Radio, en una foto de archivo. - RTVA - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Igualdad de la RTVA y Canal Sur Radio y Televisión, reunida este jueves tras la denuncia contra el hasta ahora máximo responsable de la productora ADM, Gustavo Fuentes, por presuntos hechos de acoso sexual y laboral, y una vez formalizado su cese definitivo, ha acordado por mayoría la creación de un canal específico en la web corporativa para la presentación de denuncias y el refuerzo de sus protocolos internos frente al acoso.

En un comunicado, RTVA ha reafirmado su "compromiso y tolerancia cero ante cualquier tipo de abuso, situándonos en todo momento del lado de las víctimas". Asimismo, ha condenado "cualquier comportamiento que suponga un menoscabo de los derechos fundamentales de las personas, especialmente en un caso de presunto acoso sexual de la gravedad del denunciado, cuyos detalles publicados en prensa han causado estupor y rechazo".

La corporación pública también ha anunciado que reforzará la difusión, el conocimiento y la aplicación efectiva de los protocolos existentes con el objetivo de garantizar la protección de las personas trabajadoras y consolidar un entorno laboral respetuoso y libre de cualquier forma de acoso, abuso, discriminación o vulneración de derechos.

RTVA ha precisado que el caso se encuentra actualmente bajo investigación judicial en la jurisdicción penal, por lo que cualquier expediente tramitado al amparo del protocolo interno frente al acoso sexual queda suspendido hasta que avance el procedimiento. No obstante, Canal Sur Radio y Televisión ha asegurado que vigilará la evolución de los acontecimientos y exigirá a ADM la máxima colaboración y transparencia, tanto en relación con los hechos denunciados como respecto a la actuación de las personas responsables de prevenir y detectar este tipo de conductas dentro de la empresa.

En este contexto, la corporación ha anunciado el refuerzo de sus protocolos de prevención y de sus canales de comunicación con el objetivo de garantizar que cualquier persona que preste servicios para Canal Sur, con independencia de su relación contractual, disponga de mecanismos de denuncia accesibles, seguros y eficaces.

Entre las medidas acordadas figura la creación de un canal específico en la web corporativa para que tanto el personal de Canal Sur como el de las empresas proveedoras puedan presentar denuncias. Asimismo, a través del Comité de Seguridad y Salud, se instará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de ADM a realizar un estudio del clima laboral y una evaluación de riesgos psicosociales entre los trabajadores de la productora que participan en programas de Canal Sur.

Además, Canal Sur trasladará a todas las empresas contratistas y proveedoras la necesidad de garantizar un entorno laboral seguro, respetuoso y libre de cualquier forma de acoso, abuso o discriminación para todas las personas que desarrollan su actividad en la cadena. Del mismo modo, les remitirá su protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, reforzando la importancia de su conocimiento, cumplimiento y aplicación efectiva.