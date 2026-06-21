La RTVA y la ONCE acuerdan colaborar en actuaciones que potencien la integración de personas ciegas o con baja visión

Archivo - Sede de Canal Sur Radio, en una foto de archivo. - RTVA - Archivo

SEVILLA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) han firmado un convenio de colaboración que tiene "por objeto la realización de actuaciones para el desarrollo y potenciación de la integración y normalización social de las personas ciegas, con discapacidad visual grave, con baja visión o con otro tipo de discapacidad".

Así se recoge en el texto del propio convenio, firmado con fecha del pasado 15 de junio y consultado por Europa Press, que tiene "una vigencia de dos años a contar desde su formalización", si bien podría prorrogarse "por periodos anuales" mediante la firma de una "adenda".

El convenio parte de la premisa de que tanto la ONCE como la RTVA "tienen campos de intereses comunes, técnicos, culturales y de integración laboral, por lo que es voluntad de ambas promover e intensificar el aprovechamiento de sus recursos".

De este modo, "la colaboración, el intercambio de experiencias y conocimientos, así como la prestación de los servicios entre ambas instituciones resulta del mayor interés para el progreso formativo, profesional, cultural y de inclusión social", puede leerse en este convenio.

En el marco de este acuerdo, la RTVA y la ONCE se comprometen a promover "un espacio de trabajo común encaminado especialmente a fomentar las medidas que promuevan la participación de sus miembros en todos los aspectos de la vida que contribuyan a su integración y normalización en la sociedad", además de "iniciativas de sensibilización y eliminación de todo tipo de barreras, especialmente las mentales, físicas y de acceso a la información".

En concreto, entre las actuaciones que ambas partes se comprometen a impulsar en el marco de este convenio las hay en materia de cultura, de accesibilidad, y de formación y "pautas de comportamiento".

CULTURA Y ACCESIBILIDAD

Así, en materia de cultura, el convenio apuesta por "divulgar las actividades artísticas, con la participación de los grupos de teatro, música y cualquier clase de expresión cultural compuesta por personas ciegas, con baja visión u otro tipo de discapacidad en los circuitos artísticos públicos y sociales de su entorno".

Además, Canal Sur "contribuirá a la difusión y promoción de los Concursos Fermín Salvoechea del Carnaval de Cádiz que se lleven a cabo organizados por la ONCE en Cádiz, como expresión de solidaridad con la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad", mientras que la ONCE "colaborará en el Premio del Concurso 'La Aguja de Oro' de Canal Sur Radio mediante la dotación económica que establezcan las partes, sujeta a su disponibilidad presupuestaria".

De igual modo, "dada la relevancia institucional que la ONCE concede a sus Premios Solidarios, el máximo reconocimiento institucional que la organización otorga a personas, administraciones, empresas, entidades sociales y medios de comunicación que destaquen por su solidaridad en la comunidad autónoma", la RTVA "valorará la posibilidad de la emisión de la Gala, a través de algún medio" de Canal Sur Radio y Televisión "para contribuir a la concienciación social en torno a los valores que promueven estos premios a favor de la solidaridad, igualdad y justicia social en Andalucía".

En materia de accesibilidad, "entendida como valor general del que se benefician todos los ciudadanos, el desarrollo de la vida autónoma y la supresión de todo tipo de barreras", la RTVA se compromete a llevar a cabo "aquellos estudios y/o actuaciones que valoren y mejoren el acceso de los miembros de la ONCE a los servicios y actividades que les son propios, como sitios de Internet y demás herramientas propias de la sociedad de la información, incluidas las relativas a información y comunicación a través de su página web u otros canales y plataformas".

Asimismo, la ONCE "prestará asesoramiento a la RTVA a nivel técnico para contribuir a la mejora de la accesibilidad de la web de Canal Sur en todos sus formatos, poniendo a disposición del ente público su experiencia para avanzar en la accesibilidad de la web, canal accesible y 'app' para todas las personas con discapacidad".

En lo que respecta a la "formación y pautas de comportamientos", la ONCE se compromete con este convenio a "impartir cursos de formación en las pautas de trato y acompañamiento de las personas ciegas o con baja visión, al personal que ambas partes acuerden con el fin de ayudar en el establecimiento de relaciones normalizadas".

Asimismo, la ONCE "trasladará a Canal Sur información sobre buenas prácticas en relación con el tratamiento de la realidad y la imagen de las personas con discapacidad, acordes al reciente cambio del artículo 49 de la Constitución Española en la que se modifica la consideración de 'disminuidos' para impulsar la consideración de 'personas con discapacidad'".

Según se recoge en el mismo documento, este convenio de colaboración "no producirá gasto susceptible de atribuirse al mismo de forma independiente respecto a los gastos propios de funcionamiento en que cada entidad incurra para el ejercicio de sus competencias, por cuanto el objeto perseguido se nutre de las actuaciones ordinarias llevadas a cabo por las partes".

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y POSIBILIDAD DE PRÓRROGA

Además, "posteriormente a la firma" de este convenio de colaboración, "se constituirá una Comisión de Seguimiento, de composición paritaria, integrada por dos representantes de la RTVA y/o Canal Sur Radio y Televisión, y dos representantes de la ONCE" que tendrá entre sus funciones las de "informar sobre el cumplimiento de las cláusulas" del mismo e "interpretar el convenio cuando fuese necesario", así como "realizar la evaluación o balance final" del mismo, y "proponer al Consejo de Administración de RTVA" su "revisión, prórroga o cancelación".

"La prórroga, en su caso, deberá ser aprobada por el Consejo de Administración de RTVA", precisa también el documento, que aclara igualmente que el convenio "se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir" en causas como que haya transcurrido el "plazo acordado para su vigencia sin haberse acordado la prórroga del mismo", por "acuerdo unánime de todas las partes firmantes", o por "el incumplimiento por una de las partes de alguna de las cláusulas pactadas".