La RTVA podrá informar en directo del cierre de la campaña del 19J tras el acuerdo alcanzado con el comité de huelga

SEVILLA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Canal Sur y el comité de huelga han alcanzado un acuerdo tras más de siete horas de negociación para evitar que durante este viernes 17 de junio la televisión estuviera sin emisión y la radio no pudiera emitir contenidos. El acuerdo contempla la emisión en directo de los informativos de radio y televisión, aunque en formato reducido, y la información electoral, incluido el cierre de campaña. No obstante, desde las 00,00 a las 7,30 no habrá emisión alguna, según fuentes del Comité de empresa.

Se emitirá también 'Cómetelo' y, en directo, 'La Tarde aquí y ahora' en Canal Sur Televisión; en Canal Sur Radio se mantiene en antena en formato reducido 'La mañana de Andalucía' y 'El Mirador' con el cierre de campaña. El resto de la parrilla será programación grabada de producción propia. La dirección rechazaba la convocatoria de huelga de 24 horas en el último día de la campaña electoral "cuando el pasado 5 de mayo se alcanzó un acuerdo con los sindicatos sobre el proceso de estabilización de la plantilla", tal como ha recogido la empresa pública en una nota este jueves.

La comunicación de la huelga se registró el 31 de mayo, jornada en que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó un decreto de estabilización del empleo temporal, unos de los motivos de la convocatoria del paro por cuanto recriminan al Gobierno andaluz que quedaran fuera 55 trabajadores de los 239 a quienes la dirección de la RTVA reconocía encontrarse en fraude de ley por su temporalidad.