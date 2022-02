Ruiz critica "la tarea" dejada por la anterior Junta en dependencia y PSOE le exige la lista de espera cero

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha criticado este miércoles "la tarea" en dependencia que le dejó el PSOE durante su mandato en la Junta de Andalucía, asegurando que "lo voy a arreglar con compromiso, trabajo y honestidad", mientras la parlamentaria del Grupo Socialista, Soledad Pérez, le ha exigido la lista de espera cero en esta materia.

Así se han manifestado durante el Pleno del Parlamento Andaluz de este miércoles. Pérez ha afeado que "mientras con el PSOE la media de solicitantes de dependencia era de 32.000 al año", con el actual Ejecutivo "la solicitan 4.422 anualmente". "La puerta de entrada de la dependencia está cerrada desde que gobiernan y únicamente 13.000 personas han pendido en tres años dependencia, cuando con nosotros fueron 388.000", ha añadido.

"Han dejado la dependencia en los servicios mínimos y la puerta cerrada", ha resaltado la parlamentaria socialista, poniendo de relieve que "si cierras la puerta y además hay una pandemia que mueren 10.000 personas al año, claro que baja la lista". "Además, han tenido una inyección económica brutal del Gobierno socialista, ha tenido un gran aliado que se llama Pedro Sánchez y PSOE, que le han dado dinero para resolver las listas de espera", ha apostillado.

Por su parte, Ruiz ha asegurado que "no voy a descansar ni rendirme ni conformarme hasta que alcance" la lista cero de dependencia. "Cómo van a reducir la lista de espera si solo sacaron 283 en cuatro años y nosotros 2.168", ha indicado

"Tenemos un proyecto lista cero que consistía en unificar los dos procedimientos, para eso no hacía falta dinero, sino voluntad", ha precisado, recalcando que el PSOE "tiene que llegar a los bulos y las mentiras".

SITUACIÓN "INSOSTENIBLE" EN LOS CENTROS DE MAYORES

Por otro lado, la parlamentaria Grupo Socialista Carmen Dolores Velasco también ha criticado a la consejera la situación "insostenible" que atraviesan los centros de día y de mayores porque, a su entender, "no pueden seguir manteniendo ni a los residentes ni a los trabajadores".

Asimismo, le ha increpado que "no se escude más" en gobiernos anteriores porque "el 56% de las plazas en concierto de día están vacías". "Usted sabe que plaza que no se ocupa, plaza que no se paga", ha criticado la parlamentaria.

Del mismo modo, Velasco ha lamentado que los centros tienen que "mantenerse a pulmón" por un problema de "desajuste" en la Junta, ya que no "se está cumpliendo la iniciativa del PSOE en la que se establecía una subida gradual del 7% para garantizar el cuidado y la estabilidad". "No sois de fiar porque no cumplen con lo que se aprueba en el Parlamento", ha advertido.

"Mucha demagogia, pero cumplimiento cero. Cumpla con la iniciativa que trajo el PSOE a este Parlamento y que garantiza el trabajo al sector", ha concluido.

TRES AÑOS ARREGLANDO "INSOSTENIBILIDAD"

Tras esto, Ruiz ha asegurado que su Consejería lleva tres años "arreglando el problema de la insostenibilidad" que "los anteriores gobiernos abocaron". "Lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer porque es un problema que ya existía", ha afirmado.

Ruiz ha lamentado que los socialistas "estuvieron seis años sin subir ni un solo euro" en los centros de día y les ha trasladado una "expresión" que los propios centros "comentaron a la consejera": "Nos dejaron morir".

"Esa es la realidad. La diferencia entre cumplir y no cumplir. Dejaron de pagar y tuvieron que cerrar con el anterior gobierno", ha advertido Ruiz.

Por último, ha criticado que los socialistas "no se sentaron ni una sola vez" con los centros día y que ella "se ha sentado y se seguirá sentando hasta el final".