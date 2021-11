Ruiz dice que "no le interesan en absoluto cuestiones" como el audio de Marín y apuesta por "luchar" por el presupuesto

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha indicado que "no le interesan en absoluto cuestiones" como el audio que ha trascendido del vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), en el marco de una reunión interna de su grupo parlamentario, al tiempo que ha instado a "luchar hasta el final" por el presupuesto de la Junta para 2022. "Eso es lo único que me importa", ha afirmado.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en Sevilla, donde Ruiz ha presentado la campaña 'Ahora te toca a ti', organizada por la Asociación Paz y Bien, en colaboración con la Junta, para dar a conocer la figura de las familias colaboradoras y el apoyo que ofrecen a los menores del sistema de protección de Andalucía.

Ruiz ha destacado que un presupuesto "es un compromiso" y ha añadido que en su departamento "necesitan los más de 2.600 millones del presupuesto, que cuenta con un incremento de más de 500 millones". "Lo necesito para la infancia, la dependencia, para las personas más vulnerables en exclusión. Yo lo necesito y lo necesitan todos los andaluces".

De este modo, ha apuntado que "eso es lo único que me importa, luchar hasta el final por esos presupuestos, y a mí la otra parte no me interesa en absoluto. No vine a la política para hacer sobreactuaciones, ni teatro, vine a sacar unos presupuestos adelante", ha manifestado la consejera, quien ha añadido que "todos saben que soy una persona de diálogo y de consenso".

"Pudimos sacar una ley como la de infancia con el consenso de todos los partidos políticos, menos uno. Mi consejería es la única que tiene aprobados los fondos 'Next Generation' de 450 millones conveniados con la Comisión Europea y el Ministerio de Derechos Sociales. Me siento con todo el mundo y nunca me levanto de una mesa porque todo ese presupuesto va a los andaluces", ha afirmado Ruiz.

"Yo quiero recuperar Andalucía, yo quiero que vaya a los andaluces. Nunca me he levantado de una mesa y todo lo que hay alrededor de ruido no me interesa en absoluto", ha añadido la titular de Igualdad, quien ha insistido en que "todos tenemos que luchar por los presupuestos", al tiempo que ha agregado que "muchas de las personas y los grupos políticos no están pensando en los andaluces".

De este modo, Ruiz se pregunta "por qué le van a quitar 2.600 millones y cómo voy a gestionar los 450 millones de fondos 'Next Generation' si no los tengo aprobados en unos presupuestos. No los voy a poder ejecutar", al tiempo que se cuestiona sobre "si están pensado eso los grupos políticos que se plantean levantarse por estas cuestiones". "Yo creo que eso no es justo para los andaluces", ha concluido.