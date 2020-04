Ruiz sostiene que "no hay indefensión" en residencias y el cierre el 11 de marzo de centros de día ante el coronavirus

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha defendido este jueves, durante su comparencia ante la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía para explicar la gestión de su departamento ante la crisis ocasionada del coronavirus, que "en las residencias no hay situación de indefensión", después de que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, haya cifrado en 82 los fallecimientos de ancianos en estos centros en una comparecencia precedente, y ha reivindicado que el Gobierno andaluz acordó el 11 de marzo el cierre de los centros de día, tres días antes de la declaración del estado de alarma por el Gobierno.

Rocío Ruiz, que ha ofrecido el pésame a las familias de los fallecidos y ha tenido un reconocimiento para los distintos profesionales implicados en la lucha contra el coronavirus, ha enumerado las distintas medidas que ha adoptado su departamento.

Junto a la suspensión de la actividad Centros de Participación Activa, la limitación de la salida de los residentes de los centros residenciales, la restricción de las visitas del personal evaluador de la dependencia, Ruiz ha aludido a medidas materiales como el abono del 80% del precio plaza durante el periodo que se mantenga el estado de alarma, la suspensión del abono de la parte proporcional por los usuarios de los centros de día, el servicio de comida a domicilio para los usuarios de los Centros de Participación Activa, la atención de las necesidades básicas de los dependientes de Grado 2 (dependiente severo) y 3 (gran dependiente), la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio con una retribución equivalente al mes de febrero si mantienen al 100% de la plantilla, o el formulario online para conocer las necesidades de equipos de protección individual para los municipios mayores de 20.000 habitantes.

A esto ha sumado la consejera de Igualdad la adquisición de 5 millones de mascarillas además de las 45.000 distribuidas para el personal de residencias, la contratación de emergencia de 370 trabajadores para centros residenciales, la reasignación de 50 efectivos de la Consejería de Igualdad, y la incorporación de 66 trabajadores en los centros de Sevilla y Málaga del Servicio Andaluz de Teleasistencia.

Ruiz ha aludido al decreto-ley aprobado por el Consejo de Gobierno del lunes 30 de marzo sobre agilización de la Renta Mínima de Inserción Social y los 15,3 millones destinados para el Programa de Ayudas Familiares, o los 7 albergues de la Red Inturjoven facilitados a la FAMP para personas sin hogar. Ruiz ha recordado que en su Consejería se ha creado la Comisión para actuaciones de emergencia social, destinada a valorar casos de dependencia.

En el caso de la violencia de género, la consejera de Igualdad ha aludido al acuerdo alcanzado por el Instituto Andaluz de la Mujer con las farmacias para que las mujeres en situación de riesgo pueden emplear en estos centros la palabra clave 'Mascarilla 19' para alertar de su situación.

"PREOCÚPESE DE LAS RESIDENCIAS PORQUE ES MUY GRAVE"

La diputada del PSOE Verónica Pérez ha instado a la consejera de Igualdad a abordar la situación en las residencias de anciano ante la pandemia creada por el coronavirus. "Preocúpese de las residencias porque es muy grave", ha afirmado Pérez, quien ha esgrimido para ello que "una cuarta de los fallecidos estaba en una residencia de mayores". En estos momentos Andalucía registra 343 fallecidos y han sido 82 los ancianos fallecidos en residencias.

Verónica Pérez, que ha señalado que "su Consejería será fundamental para el rescate social de los hombres y mujeres de nuestra tierra", ha defendido la actuación del PSOE ante la crisis ocasionada por el coronavirus, para lo que ha esgrimido como ejemplo de ello su voto favorable a la aprobación de tres decretos-ley sometidos este jueves a su aprobación en la Diputación Permanente.

"Hemos apoyado los tres decretos-ley con nuestros matices y críticas", ha apuntado la parlamentaria socialista, para reivindicar ese apoyo como un ejercicio de "lealtad y de responsabilidad", al tiempo que ha aprovechado para criticar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien ha acusado de que "huye del Parlamento andaluz".

Tras describir al Gobierno andaluz inmerso "en campañas propagandísticas" y concluir que "no son momentos de propaganda", Verónica Pérez ha reprochado a la consejera de Igualdad que "no haya dedicado ni un solo segundo de su intervención a las mujeres víctimas de violencia de género".

La parlamentaria del PP Ana Vanessa García PP ha esgrimido que "nunca se ha enfrentado nadie a una situación de este tipo" y ha sostenido que "el Gobierno andaluz se habrá equivocado, es posible, que las medidas no son suficientes, es posible, pero no recuerdo tantas medidas en tres semanas, tanto dinero encima de la mesa". Tras defender que el Gobierno andaluz ha trabajado "el 200% de lo que puede dar", ha reclamado al PSOE "el cese de esos ataques" sobre la situación de las residencias tras advertir que de las 665 residencias en Andalucía, tan sólo 14 son de titularidad de la Junta, por lo que ha concluido que "más del 90% de las residencias son privadas y esto dificulta el trabajo con ellas".

El diputado de Cs Sergio Romero ha reclamado que "Pedro (Sánchez) y Pablo (Iglesias) abran el grifo de una vez por todas" en referencia a la necesidad de destinar fondos estatales para combatir el coronavirus y ha aludido la liquidación pendiente de los 537 millones de IVA de 2017, a lo que ha sumado que el Gobierno haya retirado el dinero para financiar las Políticas Activas de Empleo para afrontar gastos ocasionados por el coronavirus, de los cuales 430 millones correspondían a Andalucía. "Es usted punta de lanza en la lucha contra la desigualdad, la injusticia, y la pobreza, usted sabe hacerlo pero hacen falta recursos", ha sostenido Romero, quien ha enumerado en su intervención las medidas adoptadas por la Consejería de Igualdad.

"EL CORONAVIRUS HA DESTAPADO MUCHAS SITUACIONES"

La diputada de Adelante Andalucía Ángela Aguilera ha sostenido en su intervención que la crisis del coronavirus "ha destapado muchas situaciones, también, la situación de desventaja de los colectivos más desfavorecidos y las carencias de nuestros servicios sociales, privatizados, más difíciles de controlar como se ve en las residencias de ancianos". Aguilera ha afirmado que "la red pública de servicios sociales es insuficiente".

La parlamentaria de Adelante ha afirmado que pese a la incluso de 20.000 niños andaluces en el Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria "otros 180.000 niños quedan fuera" y le ha preguntado a la consejera de Igualdad si los 15,3 millones destinados al Programa de Ayudas Familiares "se han ampliado en tres millones o son 15 millones extra".

Aguilera ha reconocido a Rocío Ruiz su implicación por la situación de la residencia de ancianos de Alcalá del Valle (Cádiz), "me consta que se preocupó", ha afirmado, pero ha descrito "descoordinación con Salud" en este tema. "El coronavirus va a destapar la realidad de residencias privadas y concertadas", ha apostillado la parlamentaria de Adelante Andalucía.

El parlamentario de Vox Manuel Gavira, que ha descrito que la Consejería de Igualdad "es una de las más importantes ante la situación que se va a gestionar tras la pandemia", ha utilizado su turno de intervención para preguntar por los mayores y si "no existe situación de emergencia en las residencias", así como por la Renta Mínima de Inserción Social, de la que ha recordado "el retraso considerable en este servicio", "por si es verdad la noticia de que no se admiten nuevas usuarias" en los centros de acogida de mujeres, además de por los menores y los menores extranjeros no acompañados.