SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Bogdan Rzonca, ha declarado este miércoles que, tras la misión desarrollada desde el lunes en la provincia de Cádiz y en Sevilla para evaluar las condiciones laborales de las Fuerzas de Seguridad, van a "tratar de encontrar soluciones a los problemas que hemos visto aquí", además de procesar la situación en función de las informaciones que han ido recabando en las distintas reuniones mantenidas.

En declaraciones a los periodistas ya en Sevilla, Bogdan Rzonca ha asegurado que han recogido "muchísima información" en cada uno de estos encuentros y han trabajado "codo con codo" cada uno de los delegados de esta misión para "obtener el máximo de información", añadiendo que esta petición, registrada por un integrante de la Confederación Española de Policía, "ha tenido un gran impacto en nosotros".

"Me conmueve enormemente y me sorprende muchísimo lo ocurrido en Barbate", ha afirmado el dirigente europeo sobre la muerte hace un año de dos guardias civiles al ser arrollados por una nacolancha en el puerto de esta localidad gaditana, que visitaron el lunes.

Entre todo lo expuesto a lo largo de estos tres días, Rzonca se ha referido a las peticiones realizadas desde los representantes de las Fuerzas de Seguridad en España sobre una mejora de sus condiciones laborales. "Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que los ciudadanos europeos puedan vivir y prosperar en un entorno seguro y hacer un llamamiento en nombre del Parlamento Europeo a las autoridades locales para que aumenten la financiación disponible", ha comentado al respecto.

Sobre la consideración de profesión de riesgo, ha indicado que es algo que han oído "en multitud de ocasiones" en estos días, aseverando que "la situación laboral de la policía es algo que nos preocupa mucho".

También ha comentado la reclamación transmitida a la misión para que España invierta más en seguridad, apuntando que "representantes gubernamentales" les han dado datos sobre "el aumento de la asignación presupuestaria en el capítulo de seguridad y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", por lo que "necesitamos analizar toda la información antes de poder pronunciarnos definitivamente".

En materia judicial, esta delegación ha mantenido reuniones con fiscales antidroga. Sobre esto, ha advertido que "la lucha contra la delincuencia es algo muy complejo" para este sector y que han notado "una cierta disonancia entre lo que se nos dijo en esa conversación --con las fiscales-- y lo que hemos oído en otras instancias".

Así, ha lamentado que haya delincuentes que entran en la cárcel y que las penas que se imponen "no están a la altura del delito cometido", poniendo como ejemplo algo que les ha contado un agente, herido en acto de servicio al ser embestido en coche por un criminal, y que fue recibido como "un héroe" cuando salió de la cárcel.

"Nos aterra esa situación, que un delincuente pueda ir a la cárcel, pasárselo allí de maravilla y luego salir y celebrarlo con sus familias, y que se conviertan en una especie de héroes para asociaciones criminales cuando salen de la cárcel. No lo aceptamos, no podemos tolerarlo", ha advertido Bogdan Rzonca.

Por desgracia, según ha recordado, "los políticos no somos jueces" ni son quienes determinan "la legislación española ni de ningún otro Estado miembro", reconociendo que la Fiscalía "sí trabaja muy duro y tienen muy buenas ideas", pero que "las penas impuestas en los juzgados no están a la altura, no son suficientes, considerando la gravedad de los delitos".

Ante esto, ha hablado de la posibilidad de que la Fiscalía Europea se coordine con las de los Estados miembros "para luchar juntos contra la delincuencia".

Sobre la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Rzonca ha explicado que "normalmente respondemos a peticiones de todos los ciudadanos europeos" y que "en este caso ha sido una petición relacionada con la dramática muerte de dos guardias civiles, pero también respondiendo a una petición en la que se solicitan mejores condiciones laborales para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

"La Comisión es un puente entre el Parlamento Europeo y los ciudadanos. Cualquier ciudadano europeo puede escribirnos y hacernos saber sus problemas. Estamos siempre abiertos a recibir peticiones y agradecemos mucho a los peticionarios españoles la que nos han hecho llegar", ha aseverado.