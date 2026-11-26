Jorge Saavedra, candidato del PP al Congreso de los Diputados por Granada, denuncia desde el Parador de la ciudad la corrupción del PSOE y afirma que el 29N los granadinos abrirán paso a un gobierno limpio con Feijóo - PP GRANADA

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del Partido Popular (PP) de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha comparecido este jueves a las puertas del Parador de Granada, en el recinto de la Alhambra, para criticar "la corrupción que ha anidado en el corazón del PSOE de Pedro Sánchez" y el "silencio cómplice" de los socialistas granadinos ante unos hechos que, ha dicho, "avergüenzan a cualquier granadino de bien".

Así, ha expuesto que el 6 de julio de 2021 el entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, pernoctaron en este parador de Granada, apenas cuatro días antes de que Pedro Sánchez lo cesara. Según los datos facilitados por el propio Ministerio de Transportes a través del Portal de Transparencia, aquella estancia costó 1.084 euros al erario público, señalan desde el PP.

"Ábalos vino a Granada con la excusa de inaugurar un tramo de la autovía GR-43 entre Pinos Puente y Atarfe. Pero, según todo lo que ha ido saliendo a la luz, aquel viaje oficial, pagado con el dinero de todos los granadinos, sirvió para cosas que no tienen nada que ver con el servicio público y que no se pueden tolerar en un ministro de España", ha afirmado.

El candidato 'popular' ha señalado que, según los informes de la UCO incorporados al sumario del caso Koldo, aquella noche Ábalos y Koldo coincidieron en el parador con el representante de una empresa granadina que en los meses siguientes multiplicó sus adjudicaciones públicas. Y que los mensajes intervenidos a Koldo García apuntan a que el desplazamiento se aprovechó también para organizar un encuentro privado del ministro en su habitación.

"Este parador es patrimonio de todos. Es parte de la Alhambra, el símbolo de Granada ante el mundo. Y presuntamente el PSOE lo convirtió en el escenario de sus negocios y de sus noches, con cargo al contribuyente. Eso es indigno", ha subrayado Saavedra, que ha recordado que Ábalos ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión.

"Estamos en la zona cero de la corrupción socialista", ha insistido Saavedra. Para el candidato 'popular', lo que presuntamente ocurrió aquella noche "no es una anécdota, es el retrato de la degradación moral de un partido que ha perdido el respeto a las instituciones, a los ciudadanos y a sí mismo". "Cloacas, mordidas, chantajes y noches de parador. Eso es hoy el PSOE de Pedro Sánchez, y el 29N los granadinos tienen la oportunidad de decir basta", ha añadido.

ACUSAN DE "SILENCIO CÓMPLICE" AL PSOE DE GRANADA

Saavedra ha señalado que al día siguiente de aquella noche Ábalos asistió en el Ayuntamiento a la toma de posesión del socialista Francisco Cuenca como alcalde de Granada, en un acto en el que estuvo también el ahora secretario general del PSOE de Granada y cabeza de lista al Senado, Pedro Fernández.

"El PP de Granada lleva más de dos años preguntando lo mismo y el PSOE granadino sigue mirando hacia otro lado. ¿Qué sabían? ¿Quién preparó aquella agenda? ¿Por qué ninguno de sus dirigentes ha dado la cara ante los granadinos? Su silencio es un silencio cómplice", ha lamentado.

Para el número uno del PP al Congreso, el caso de Ábalos no es un hecho aislado. "La dejadez, las mentiras, los chantajes, las mordidas, las cloacas. Ábalos, Koldo, Cerdán, Leire Díez... Y detrás de todos ellos, quien los puso ahí, Pedro Sánchez", ha resumido. "Los andaluces no perdonaron que con el dinero de los ERE se pagara prostitución. ¿Por qué iban a perdonarlo ahora, cuando presuntamente se ha repetido en el Gobierno de España?", ha añadido.

"UN GOBIERNO LIMPIO CON FEIJÓO"

Frente a todo ello, Saavedra ha defendido que el 29N los granadinos tienen la oportunidad de "cerrar para siempre ocho años de deterioro y de corrupción" y de abrir una etapa nueva con un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo "fuerte, limpio y que no tiene nada que esconder".

El candidato ha detallado los compromisos del PP en esta materia, tales y como establecer las penas por malversación, reforzar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos "para que los corruptos devuelvan lo robado" y aprobar una nueva Ley del Indulto que deje por escrito que un Gobierno del PP "jamás indultará a un político condenado por corrupción".

"Quien meta la mano en la caja, que no espere un indulto. Esa es la diferencia. En el PP, cuando aparece una conducta que no cabe, actuamos con contundencia. Ellos se han aferrado al cargo. El domingo los granadinos tienen en su mano decir basta y votar el cambio que España necesita", ha concluido.