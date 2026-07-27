El Sacromonte de Granada volverá a convertirse en laboratorio cultural con una nueva edición de 'Territorio Sacromonte'

Presentación de 'Territorio Sacromonte'. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Territorio Sacromonte' volverá a transformar a finales de agosto este barrio granadino en un laboratorio cultural aunando lo audiovisual, la música, la fotografía, la literatura, las artes visuales, la reflexión y el diálogo entre culturas.

La inauguración del festival será el lunes 24 de agosto con la escucha contemplativa de 'Omega', de Enrique Morente y Lagartija Nick, con motivo de su 30 aniversario, en una velada al aire libre en el Mirador del Museo Cuevas del Sacromonte presentada por el propio Antonio Arias, según ha avanzado el director del certamen, Miguel Ángel Tidor.

En la faceta estrictamente audiovisual, la programación incluye la proyección del multipremiado largometraje 'Ciudad sin sueño', ópera prima de Guillermo Galoe. Asimismo, las tres sesiones oficiales de proyecciones del festival tendrán lugar de miércoles a viernes en el Museo Cuevas del Sacromonte a las 22,00 horas.

Los asistentes podrán disfrutar en la Sección Oficial de una selección de los cerca de 4.000 de trabajos recibidos de más del 100 países del mundo. Las noches culminarán con el pulso eléctrico de conciertos en directo de bandas de la talla de Punk Buró, Hombre Garabato y Elsa Bhör.

Junto a esto, el festival impregnará de arte rincones icónicos a través de sus 'Cápsulas de Arte', que contará con diferentes espectáculos: el baile flamenco identitario de la pieza 'Niño Bembón', de Gabriel López, el concierto del Coro Rock Granada en los patios exteriores de la Casa del Chapiz, el circo aéreo de Silvia Selva y las sesiones de dj a cargo de A. Riazzo.

También, los 'Refugios Sonoros' en el Aljibe del Jardín del Hamman, que ofrecerán microespectáculos íntimos de aforo muy reducido (12 personas por pase), donde el artista Dani Molina presentará Cedazos, concierto e instalación audiovisual donde recupera la memoria de los antiguos cantes de criba desde el lenguaje contemporáneo, según ha apuntado la coordinadora de actividades y difusión del festival, Kris Martín.

A estas actividades artísticas se suman paseos naturales para conocer la fauna ornitológica del barrio de la mano del catedrático Juan Gabriel Martínez (UGR), visitas guiadas a la emblemática Fábrica de Fajalauza, e iniciativas con un marcado carácter de integración social y educativa, como el pase del film Ciudad sin sueño en el Centro Penitenciario de Albolote (dentro de la sección 'Luz de Vano') y las propuestas artísticas Grabados y 'Micromonte en Molino' en centros educativos de la Zona Norte.

"El festival convierte las cuevas, miradores, caminos y espacios patrimoniales del barrio en escenarios donde conviven el audiovisual, la música, la fotografía, la literatura, las artes visuales, la reflexión y el diálogo entre culturas", según ha señalado Juan Güeto, responsable de programa cultural del Museo Cuevas Sacromonte.

La propuesta mantiene además una clara dimensión social mediante actividades desarrolladas junto a centros educativos, entidades sociales, colectivos vecinales y proyectos comunitarios.

El concejal de Cultura de Granada, Jorge Saavedra, ha destacado que "Territorio Sacromonte representa de manera ejemplar el modelo cultural que Granada quiere presentar a Europa. Es un proyecto que nace desde el territorio, que escucha a sus vecinos, que protege el patrimonio, que impulsa la creación contemporánea y que convierte la cultura en una herramienta de transformación social. Todo ello coincide plenamente con los principios que inspiran nuestra candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031".

Por su parte, Inmaculada Cano, en representación de Fundación Unicaja, ha explicado que para la Fundación Unicaja "es una satisfacción seguir apoyando iniciativas culturales que contribuyen a preservar el patrimonio, fomentar la creatividad y acercar la cultura a toda la ciudadanía. Territorio Sacromonte reúne valores con los que la entidad mantiene un firme compromiso: la protección de la identidad cultural, la innovación, la participación social y la generación de oportunidades a través de la cultura", ha dicho.