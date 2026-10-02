Sadeco Córdoba asegura que Hacemos "miente descaradamente" con información "sesgada y ya resuelta por tribunales"

Archivo - El presidente de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco), Miguel Ruiz Madruga. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco), Miguel Ruiz Madruga, ha respondido a las acusaciones de este viernes del consejero de Hacemos José Carlos Ruiz indicando que "miente descaradamente a los medios y a la sociedad y emplea información sesgada y ya resuelta desde hace meses por los tribunales de Justicia con el único objetivo de dañar la imagen de la empresa de la que forma parte como miembro del consejo de administración".

En una nota, Ruiz Madruga ha señalado que "las dudas vertidas por José Carlos Ruiz sobre el expediente C22/18, un contrato adjudicado en 2022 para el mantenimiento y desarrollo de 'software' de la empresa municipal, son la base del argumentario de una solicitud de ampliación de demanda, interpuesta por un trabajador de la empresa al que se relevó de su puesto, y que esta solicitud fue rechazada por parte del juez del titular del Juzgado de lo Social, número 1, hasta en dos ocasiones, fechándose el último auto el día 20 de febrero de 2026".

"En este punto caben dos opciones: o el consejero Ruiz es conocedor de este auto y, pese a ello, lo usa para manchar la imagen de la empresa, o, más de siete meses después, aún no se ha enterado de la decisión judicial y ni siquiera se ha molestado en preguntarla en el seno del consejo de administración de la empresa", ha advertido.

Acerca de "las dudas generadas sobre la validez de las prórrogas aprobadas para este contrato", el presidente ha recordado a Ruiz que "ambas prórrogas fueron informadas favorablemente tanto por la asesoría jurídica municipal, como por el departamente de Contratación de la empresa municipal para su aprobación en el consejo de administración del que el propio José Carlos Ruiz forma parte y de las que fue informado en la documentación de los consejos en los que se aprobó".

También, ha recordado al representante de Hacemos que "estas prórrogas se suscriben tres meses antes de la finalización del contrato, ya que, tal y como marca la Ley en caso de ser inferior a dos meses, el contratista podría rechazar la prórroga del contrato", al tiempo que ha apuntado que "cuando el entonces responsable del contrato solicitó no activar la segunda prórroga, el gerente de la empresa no era Ramón Díaz-Castellanos".

Para el presidente de Sadeco, "la rueda de prensa del consejero Ruiz alude exclusivamente a un conflicto laboral de un trabajador concreto y de un puesto de trabajo concreto", y, en este sentido, ha indicado que "Ruiz también debería saber que Inspección de Trabajo realizó un informe, de fecha 19 de enero de 2026, en el que se concluye de forma explícita que el relevo de este trabajador de su puesto no vulneró en ningún momento ningún derecho fundamental".

Por tanto, "Ruiz o miente de forma descarada intentado manipular a la opinión pública y dañar a la empresa de la que es consejero o, sencillamente, vive en una realidad paralela que ya fue resuelta por los tribunales y por la Inspección de Trabajo hace más de siete meses", ha dicho el presidente.