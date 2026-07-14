Sadeco Córdoba pone en marcha un nuevo sistema para retirar residuos en calles, eliminar manchas y reducir olores

Un operario de Sadeco durante las labores de limpieza. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha puesto en marcha un nuevo sistema de limpieza de la vía pública que, además de recoger los residuos, permite eliminar manchas y reducir los malos olores, mejorando el estado de calles, acerados y zonas de aparcamiento.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, el servicio comenzó la noche de este pasado lunes en Gran Vía Parque y la planificación contempla que se irá actuando en todos los barrios de la ciudad, llegando de forma progresiva a aquellas zonas donde este sistema resulte más eficaz por la fisonomía de la vía (como avenidas y bulevares) y exista una mayor acumulación de manchas y malos olores.

Este nuevo sistema se presta inicialmente una noche a la semana, en periodo de prueba, si bien en función de los resultados obtenidos se valorará el incremento de la frecuencia del servicio. Los trabajos se realizan en horario nocturno, minimizando las molestias al tráfico, a los peatones y a la actividad diaria de la ciudad.

Los trabajos se desarrollan mediante dos equipos que trabajan de forma coordinada. De este modo, está el equipo de limpieza con camión cisterna, compuesto por un oficial de primera y un peón ordinario, cuya función es humedecer la calzada mediante los difusores delanteros ('periquitos') mientras avanza.

En la parte trasera, un operario utiliza una manguera de agua a presión para arrastrar los residuos desde acerados y zonas de aparcamiento hacia la calzada. Esta limpieza mediante baldeo permite, además, eliminar manchas y reducir los malos olores.

El segundo equipo es el de barrido mixto, integrado por una barredora mecánica y una furgoneta. Aquí, el operario que conduce la furgoneta desplaza hacia la calzada los residuos que puedan permanecer debajo o entre los vehículos estacionados. Mientras, la barredora recoge todos los residuos acumulados, completando la limpieza integral de la calle.

La furgoneta lleva las herramientas necesarias y es utilizada para recoger los residuos que la barredora no pueda, tales como cajas de cartón grandes, enseres o cualquier otro residuo que por su tamaño sea inabarcable para la barredora.

La actuación conjunta de ambos equipos permite realizar una limpieza más profunda y eficaz que el barrido convencional, consiguiendo la eliminación de residuos en calzadas, acerados y zonas de aparcamiento. Asimismo facilita la eliminación de manchas en la vía pública y la reducción de malos olores, así como mejora la limpieza, la higiene y la imagen urbana de los barrios.

En total, los recursos de personal de los que dispone el servicio son un oficial de primera, dos peones conductor y un peón ordinario. Se suman un camión cisterna, una barredora mecánica y una furgoneta. Y como herramientas auxiliares se dispone de araña, escoba, pala y cepillo.

Una primera previsión contempla que el servicio llegará a Avenida de América, Avenida de Cervantes Paseo de la Victoria, Avenida de la República Argentina, Avenida de la Arruzafilla, Avenida de Almogávares, Avenida del Gran Capitán (Tramo Vial Norte), Parque de las Setas, Avenida de Manolete, Avenida de Carlos III, Avenida de la Viñuela , Avenida de Barcelona, Avenida de Cádiz, Avenida de Granada, Avenida del Ministerio y Avenida de Libia. No obstante, el cronograma se irá actualizando y adaptando a las necesidades conforme se vaya interviniendo.

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha indicado que este nuevo sistema de limpieza de las calles "es fruto de la escucha activa y tiene como objetivo mejorar el servicio prestado, con el consiguiente efecto en la imagen de nuestra ciudad".