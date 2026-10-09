Sadeco incorpora a 130 trabajadores de cara a un período de especial actividad

Archivo - Un operario de Sadeco durante las labores de limpieza. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) incorpora a partir de este viernes un total de 130 trabajadores procedentes de su bolsa de contratación. Así, este viernes es el primer día laboral de este nuevo personal, que comienza su jornada laboral con la formación preceptiva antes de asumir las funciones correspondientes a sus respectivos puestos.

Según ha informado el Ayuntamiento, del total de contrataciones aprobadas, 25 corresponden a la tasa de reposición de Sadeco y, de ellas, 15 desarrollarán su trabajo en el área de Colegios y otras diez en la de Producción y Eliminación. A estas plazas se suman 105 incorporaciones en el Área de Operativos, destinadas a reforzar los servicios urbanos durante un periodo de especial actividad.

En concreto, 80 trabajadores prestarán servicio en los turnos de mañana y tarde, 20 lo harán en el turno de noche y cinco se suman al Servicio de Infraestructuras Propias en turno de mañana. Estos 105 contratos tendrán una duración de tres meses, hasta la primera semana de enero de 2027, coincidiendo con un periodo en el que Sadeco afronta un incremento de determinadas necesidades.

La contratación responde, entre otros factores, al aumento estacional de la generación de residuos y de las necesidades de servicios urbanos durante el otoño, especialmente por la recogida de hojas en la vía pública, así como a la celebración de distintas actividades y festividades que requieren refuerzos específicos de limpieza y recogida.

Entre las actuaciones previstas durante los próximos meses se encuentran el refuerzo de las acciones vinculadas a celebraciones y eventos locales, como el Festival Flora, la recogida de hojas, los mercados de Navidad, la Cabalgata de Reyes y diferentes actividades culturales de final de año, además de actuaciones extraordinarias de limpieza viaria y mantenimiento de barrios antes de finalizar el ejercicio.

En el ámbito de los Servicios Operativos, estas incorporaciones permitirán atender las necesidades de personal derivadas de la prestación permanente y continuada de servicios básicos para la ciudad, especialmente aquellos relacionados con la limpieza de las vías públicas y la recogida específica de residuos municipales.

OTRAS LABORES

Asimismo, el refuerzo permitirá disponer de efectivos para labores vinculadas al tratamiento de los residuos antes de su depósito en vertedero, la limpieza de contenedores, el deshierbe de la ciudad y la limpieza y mantenimiento del mobiliario urbano.

Sadeco señala que estas necesidades de personal están relacionadas también con la evolución de la plantilla de la empresa durante los últimos años y con las limitaciones derivadas de la tasa de reposición, que han incrementado la proporción de tareas que debe asumir el personal disponible.