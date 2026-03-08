Sadeco supera el 65% de la recogida de naranja agria y roza las mil toneladas en la campaña 2026

Recogida de naranja agria en Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha recogido hasta la primera semana de marzo más de 990.000 kilogramos de naranja agria en la ciudad. En términos absolutos, se ha retirado ya el fruto en más de 17.100 naranjos de los más de 27.000 ejemplares distribuidos por unas 700 calles de la capital, unas cifras que evidencian la dimensión y complejidad de este dispositivo anual. Así, se ha recolectado ya el fruto del 65 por ciento de los árboles previstos en la planificación.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la campaña comenzó el pasado 16 de enero y se desarrollará previsiblemente hasta el 25 de marzo, cuando concluyan los trabajos en las barriadas periféricas de Alcolea, Santa Cruz y Cerro Muriano. La previsión global para este ejercicio se sitúa en torno a las 1.500 toneladas de naranja amarga, de las que ya se ha cosechado cerca de un millar de toneladas.

Por su parte, el presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha destacado el resultado de este primer balance y ha subrayado el esfuerzo técnico y humano que conlleva la actuación. En concreto ha valorado que "las cifras que manejamos a estas alturas de campaña muestran la magnitud real del trabajo que hay detrás de este operativo. Estamos hablando de cerca de mil toneladas recogidas en apenas siete semanas, gracias a una planificación rigurosa y a la implicación de nuestros equipos".

Para el desarrollo del operativo, Sadeco mantiene activos dos equipos de mañana y dos de tarde, que trabajan de lunes a sábado de manera ininterrumpida. El dispositivo está integrado por más de 70 personas, entre conductores, operarios y personal de apoyo, que coordinan las labores de recolección, limpieza y transporte.

En cuanto a los medios mecánicos, la empresa municipal emplea equipos vibradores mecánicos para facilitar la caída del fruto, barredoras para la "retirada inmediata" de restos y camiones portacontenedores para su traslado. Este despliegue técnico permite actuar con agilidad y reducir al mínimo las molestias a la ciudadanía, especialmente en zonas de alta densidad de arbolado o tráfico.

La recogida de la naranja agria exige una gestión específica y ordenada para evitar riesgos de caídas y garantizar la limpieza viaria. "Esta campaña es un ejemplo de responsabilidad, donde confluyen planificación, técnica, sostenibilidad y cooperación entre la administración y la ciudadanía", ha señalado Ruiz Madruga. "No se trata solo de retirar un fruto de la vía pública, sino de hacerlo de manera eficiente, segura y con criterios de economía circular".

En este sentido, el destino final de las naranjas recogidas constituye uno de los aspectos más destacados del plan. Todo el fruto recolectado se traslada al Complejo Medioambiental de Córdoba (CMC) Juan Revilla, donde se emplea como materia prima para la elaboración de compost de calidad. De este modo, un residuo potencial se transforma en un recurso útil para la agricultura y la jardinería, cerrando el ciclo y reduciendo el impacto ambiental.

De esta forma, este proceso "permite valorizar prácticamente la totalidad de la naranja cosechada, evitando su depósito en vertedero y contribuyendo a los objetivos de sostenibilidad y reducción de residuos de Sadeco".

Desde la empresa municipal se destaca igualmente la coordinación con la Policía Local de Córdoba para la regulación puntual del tráfico en determinadas calles y la señalización previa de los trabajos, lo que facilita el desarrollo de las tareas en condiciones de seguridad. Asimismo, "se agradece la colaboración de los vecinos, especialmente en lo relativo a la retirada de vehículos en las zonas señalizadas durante los días de actuación".

Al hilo, el presidente de Sadeco ha resaltado el compromiso de la plantilla y ha afirmado que "quiero trasladar mi agradecimiento expreso a los trabajadores y trabajadoras de Sadeco, cuyo esfuerzo diario hace posible que esta campaña avance a buen ritmo y con resultados muy satisfactorios. Su profesionalidad es clave para que Córdoba siga siendo una ciudad limpia, segura y cuidada".

De este modo, con el 65 por ciento del total ya ejecutado y el horizonte de finalización fijado para finales de marzo, Sadeco mantiene el ritmo de trabajo previsto para cumplir los objetivos marcados, a pesar de que se trata de "un reto logístico de gran envergadura, en el que la sostenibilidad y la corresponsabilidad ciudadana desempeñan un papel fundamental".

En suma, Sadeco ha reiterado su compromiso de seguir trabajando para que Córdoba continúe avanzando como una ciudad referente en limpieza urbana y gestión medioambiental, un objetivo que se alcanza por la implicación compartida entre la administración y la ciudadanía.