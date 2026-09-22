Sáenz de Santamaría abre en Sevilla el curso de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio

La exvicepresidenta del Gobierno y exministra y consejera de Estado, Soraya Sáenz de Santamaría, este martes en Sevillaand - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio ha celebrado este martes el acto de apertura de su curso académico 2026-2027, con una conferencia de la exvicepresidenta del Gobierno y exministra y consejera de Estado, Soraya Sáenz de Santamaría.

La conferencia de Sáenz de Santamaría, también consejera de Moeve y de Cuatrecasas, se ha desarrollado en la Sala Literaria Bécquer de la Fundación Cajasol, en Sevilla.

La conferenciante fue presentada por el presidente de la Academia Andaluza y catedrático de la Universidad de Sevilla, José Ignacio Castillo. Sáenz de Santamaría ha pronunciado la conferencia titulada 'El mundo que no imaginábamos', en la que ha analizado las profundas transformaciones que está experimentando el escenario internacional y los cambios económicos, sociales y políticos que están configurando una realidad cada vez más "compleja y cambiante", según se recoge en una nota.

Concretamente, ha subrayado que "el control de la energía, los minerales críticos, las infraestructuras digitales y el flujo de datos es la clave de la competición geoeconómica actual".

"Sin ellos, peligra nuestra industria y por tanto, nuestro bienestar social y nuestra estabilidad política", según ha indicado.

Por su parte, José Ignacio Castillo ha expuesto la trayectoria de Sáenz de Santamaría desde sus inicios, destacando como "una aplicada estudiante, se acaba convirtiendo en una probable candidata a la mujer más influyente de la democracia".

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, también ha tomado la palabra para expresar que "el progreso de nuestra sociedad requiere la colaboración institucional": "La convergencia hoy entre la academia andaluza, la fundación y una figura de la talla de Soraya Sáenz de Santamaría simboliza una misma apuesta por el conocimiento socialmente compartido".

El acto de apertura del nuevo curso académico constituye una de las principales citas del calendario de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio y reunió a académicos, representantes del ámbito económico y empresarial y otras personalidades vinculadas a la institución, que es la única academia de ámbito regional andaluz que está asociada al Instituto de España de Reales Academias, además de estar integrada en el Instituto de Academias de Andalucía.