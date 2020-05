Salas de conciertos creen que abrir en Fase II "es un suicidio económico" y piden participar en protocolos de apertura

SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las salas de conciertos que forman parte de la Asociación Andalucía Suena --20 en toda la comunidad-- no abrirán sus puertas durante la Fase II de la desescalada por el Covid-19 --aunque pueden abrir al 33% de su aforo--, porque consideran que "es un suicido económico", toda vez que piden "participar de manera directa" en los protocolos de apertura.

"Para las salas de conciertos abrir en la actualidad es un suicidio económico y no abrir, también", ha indicado a Europa Press su presidente, Alberto Cañizares, quien ha añadido que abrir con un aforo limitado "no es rentable" y que por "eso ni siquiera se lo han planteado" porque "esas condiciones es como decirnos que nos podemos abrir". De este modo, ha abundado en que a las salas de Andalucía Suena "no les compensa abrir en Fase II y Fase III habrá a algunas que tampoco", ya que "es inviable económicamente".

Así, Cañizares ha apuntado que lo "realmente necesitan" es "mantener la condición de causa de fuerza mayor y la vigencia de los ERTE hasta que podamos abrir en condiciones normales, es decir, con el 100% del aforo", toda vez que apuestan por "ayudas económicas para sostener los alquileres".

Además, han pedido "participar de manera directa" de los protocolos de apertura, porque "es imprescindible que se cuente con nosotros sobre cómo abrir de nuevo".

Igualmente, desde Andalucía Suena han solicitado "mayor previsión". "Los conciertos deben ser programados y promocionados con mucha antelación, no somos negocios que por abrir tengan clientes. Los clientes vienen por la oferta cultural y para que el público se entere de nuestra oferta, hace falta mínimo un mes y medio de inversión en publicidad", han explicado.

Por su parte, a nivel nacional, la Plataforma de Salas de Conciertos (PSDC) también ha mostrado su "preocupación" por las medidas adoptadas hasta el momento por el Ministerio de Cultura y Deporte para su reapertura, ya que considera que han sido adoptadas "sin consultar ni consensuar previamente con el sector".

"Se está poniendo en riesgo la supervivencia de muchas salas de conciertos. Espacios culturales que, aun habiendo parado su actividad, siguen haciendo frente a gastos fijos mensuales que dificultan su continuidad", ha alertado en un comunicado la asociación, que representa a todas las asociaciones territoriales de salas de conciertos privadas del Estado.