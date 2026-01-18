Sale del Parque Central de Bomberos de Córdoba el relevo a la primera dotación en la zona

Pantalla informativa en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 18 de enero de 2026, en Madrid (España), tras el descarrilamiento en Adamuz (Córdoba). - Carlos Luján - Europa Press

CÓRDOBA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El relevo de bomberos a la primera dotación que llegó al lugar del accidente del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz (Córdoba), que ha ocasionado al menos diez fallecidos y más de 25 heridos, ha salido sobre las 23,15 horas de este domingo del Parque Central de la capital en dirección al citado municipio.

Según ha informado el Ayuntamiento, la dotación es de un mando, dos conductores y cinco bomberos en dos vehículos, al tiempo que ha avanzado el Consistorio que queda suspendida toda la agenda de actos prevista para este lunes.

En concreto, el Ayuntamiento ha desplegado un dispositivo de emergencias compuesto por un total de 82 efectivos tras haber convocado una Mesa de Emergencia ante el accidente ferroviario.

Según ha comunicado el Consistorio en una nota, durante esta tarde se han enviado al lugar del accidente cinco vehículos de Bomberos y 15 efectivos --dotación completa del Granadal y refuerzo de Central--.

Asimismo, cuentan con el apoyo de once vehículos de Policía Local con 28 agentes cargados de material de apoyo --mantas, agua e iluminación, tres carpas de puesto de mando avanzado--, 12 efectivos y tres todoterrenos de Protección civil. También se han desplazado cinco grupos electrógenos y dos buses de Aucorsa como efectivos de ayuda.

Igualmente, el Ayuntamiento ha detallado que para agilizar la salida de los aficionados que se encuentran en el Arcángel y evitar el paso de vehículos por la autovía, la Policía Local autoriza la utilización de todos los carriles bus y zonas Acire y restringidas al tráfico (Puerta del Puente).