El salesiano Miguel Canino Zanoletty, elegido nuevo presidente de Escuelas Católicas Andalucía

Los miembros de la Asamblea General de Escuelas Católicas Andalucía (Ferececa y EyG) han elegido este viernes al salesiano Miguel Canino Zanoletty como nuevo presidente en sustitución de Carmen Polo, quien, agotado el tiempo de mandato, deja el cargo después de cuatro años.

Miguel Canino Zanoletty nació el 29 de septiembre de 1977 en Las Palmas de Gran Canaria; es licenciado en Historia, Teología Dogmática e Historia de la Iglesia, y actualmente está terminando el doctorado de esta última carrera. Recibió la ordenación sacerdotal el 1 de julio de 2006, según ha informado Escuelas Católicas Andalucía (ECA) en un comunicado.

En los últimos años ha desempeñado diferentes servicios de animación y dirección en los colegios salesianos de Pozoblanco (Córdoba), Sevilla Santísima Trinidad, Palma del Río (Córdoba) y Córdoba, y actualmente es miembro del consejo provincial de la inspectoría Salesiana María Auxiliadora, con residencia en Sevilla, siendo el coordinador inspectorial de Escuelas, que cuenta con 59 colegios, 25 de ellos en Andalucía.

Sus primeras palabras han sido de agradecimiento a la asamblea por la confianza depositada en él para representar a Escuelas Católicas de Andalucía durante los próximos cuatro años, y se ha puesto a disposición de todas las instituciones que la forman para desarrollar este trabajo en líneas de "diálogo, comunión y trabajo compartido".

En el transcurso de la Asamblea, que se ha desarrollado el 29 de marzo en la sala de juntas del colegio Claret de Sevilla, se ha despedido a la hasta ahora presidenta, la religiosa de las Hijas de la Caridad Carmen Polo, recientemente nombrada visitadora de la Provincia España Sur, que cuenta con 855 hermanas.

Ha dado las gracias a los miembros de la sede, a las personas de la Junta de ECA, al secretario y vicepresidenta por la "acogida, apoyo y colaboración incondicional. Siempre me he sentido en comunión y familia", ha dicho.

Para la expresidenta de ECA, el balance de su mandato se resume en "cuatro años de riqueza al compartir con otras congregaciones la pasión por la educación", y ha destacado el servicio que los centros concertados de ECA prestan a la sociedad andaluza. Al mismo tiempo, ha resaltado las negociaciones llevadas a cabo con la Consejería de Educación para lograr que la red concertada sea "verdaderamente complementaria y no subsidiaria de la pública".

Los titulares de los 400 centros educativos de Escuelas Católicas Andalucía se reúnen durante un día en esta Asamblea General para "evaluar, fijar retos y proyectar las líneas de acción".

En el acto de inauguración se ha contado con la presencia del obispo auxiliar de Sevilla y delegado de enseñanza de los Obispos del Sur, Santiago Gómez Sierra, quien ha destacado, en su intervención, el apoyo de los obispos a la educación católica, al mismo tiempo que anima a realizar una reflexión del papel de la escuela católica en un contexto misionero.

Por su parte, el secretario general nacional de Escuelas Católicas, José María Alvira, ha señalado que se sentía "muy satisfecho" del trabajo que desde la sede de ECA se viene desarrollando y el reconocimiento de dicha organización por parte de los distintos partidos políticos, asociaciones de padres, patronales y sindicatos con los que ha tenido oportunidad de hablar.

El secretario regional de dicha organización, Carlos Ruiz, ha señalado que, entre sus prioridades, está la defensa, por parte de las familias, de la libre elección de centros, la autonomía organizativa y pedagógica de los centros concertados y la concertación del bachillerato.

Ahora bien, ha apostillado que, "mientras no exista una financiación adecuada y no gocen de los mismos derechos los alumnos y sus familias de ambas redes, no podemos hablar de verdadera libertad de elección".

En la clausura de la asamblea ha estado presente la viceconsejera de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Marta Escrivá, quien ha agradecido el "excelente servicio" que ECA presta a la sociedad andaluza, y ha valorado las relaciones que mantiene con la Consejería, mediante un diálogo "sincero, fluido y constructivo".