Salud destaca "más recursos y asistencia" en julio de 2019 que en 2018 y PSOE-A dice que "han batido récord de recortes

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha destacado que en el mes de julio, dentro del Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud 2019, "se ha dado más asistencia y se han destinado más recursos a la asistencia sanitaria de los andaluces y de los visitantes que hemos recibido, con respecto al mismo periodo que el año anterior", mientras el PSOE-A dice que "han batido récord de recortes y de empequeñecimiento del servicio público de salud".

Aguirre, que ha hecho una valoración provisional, facilitando los solo los datos del mes de julio, puesto que el Plan Verano no ha concluido todavía, ha señalado que "durante el mes de julio de 2019 se han contratado un 8,11% más de jornadas medias en términos homogéneos comparado con el 2018, así las jornadas contratadas en julio de 2019 han sido de 800.977 frente a las 740.858 de 2018".

Ha añadido que "el incremento de las jornadas contratadas se ha producido en todas las provincias: 17,58% en Almería, 8,68% en Cádiz, 12,95% en Córdoba, 5,43% en Granada, 6,11% en Huelva, 8,57% en Jaén, 6,06% en Málaga y un 6,78% en Sevilla".

Con respecto a la atención primaria, el consejero ha afirmado que "en el periodo transcurrido del verano 2019 han seguido funcionando en horario de mañana los 1.518 centros de atención primaria existentes y de los 432 que durante el resto del año tienen actividad en horario de tarde han permanecido abiertos más de la mitad". Del mismo modo, ha recalcado que "el 100% de los servicios de urgencias de atención primaria han permanecido en funcionamiento", afirmando que "la actividad de consultas de atención primaria en julio de 2019 se ha incrementado en un 7.68% con respecto a julio de 2018".

En cuanto a la actividad quirúrgica programada con ingreso más cirugía mayor ambulatoria y urgentes, Jesús Aguirre ha informado de que "ha sido un 5.18% mayor en el mes de julio de 2019, respecto al mes de julio de 2018, cumpliéndose así las previsiones realizadas". Y ha enfatizado en el hecho de que "en el mes de julio se ha realizado el 41,41% de la actividad global estimada para los tres meses del Plan Verano". Con respecto a la disponibilidad de camas, en el mes de julio de 2019, se ha mantenido la programación prevista.

En relación con la actividad de consultas externas, el consejero ha señalado que "en valores absolutos muestra un incremento del 11.86% en julio de 2019, con 112.352 consultas más, en relación con julio de 2018". Por su parte, la actividad de pruebas diagnósticas también ha aumentado "se han realizado 43194 pruebas diagnósticas más, lo que supone un incremento del 5,07% en el mes de julio de 2019, en relación con el mismo mes de 2018".

De igual manera, ha reconocido "algunas disfunciones en centros y momentos concretos vinculadas al hecho de que no se han encontrado profesionales para contratar", aunque "teníamos a disposición el dinero necesario para hacer las contrataciones", ha remarcado. Recordando que el Plan Verano de 2019 tiene una dotación de 109 millones de euros frente a los 92,3 millones que se destinaron el verano anterior y que este incremento "ha significado atender este mes de julio a más andaluces y visitantes que el año pasado".

El socialista Jesús María Ruiz ha reprochado a Aguirre que no disponga de los datos de agosto, y ha asegurado que este plan "no se ha hecho con consenso" y que "tiene un problema de credibilidad" porque "se han tirado años echando por tierra todo lo hecho en el servicio público andaluz y ahora no solo no hay cambios a mejor, sino a peor". Ha criticado que "ha habido una reorganización premedita", para añadir que se trata "del ensayo de desmantelamiento del servicio público de salud". "Han batido récord de recortes y de empequeñecimiento del servicio público de salud", añade.

Andrés Samper, de Ciudadanos, ha felicitado a la Consejería de Salud por "cómo está discurriendo el verano" y ha destacado que "hay un cambio sustancial en esta legislatura", en la que de cara al verano se ha trabajado de "manera anticipada".

"UN PLAN EMPAQUETADO Y NO NEGOCIADO CON LOS SINDICATOS"

Desde Adelante Andalucía, Jesús Fernández ha dicho que "se parte de un error de base, el Plan de Verano de 2018, que fue nefasto", y ha añadido que se trata de un plan "empaquetado y no negociado con los sindicatos", en el que las contrataciones "han sido insuficientes, las urgencias se han colapsado y ha habido menos camas en los hospitales". Además, ha espetado a Aguirre que "se deje de autocomplacencia", porque "no puede presumir de gestión".

El diputado de Vox Rafael Segovia ha señalado que harán una valoración completa del Plan de Verano cuando finalice el 30 de septiembre, pero entre los profesionales "hay opiniones para todos los gustos". También ha señalado que "hay una crítica común en cuanto a la dificultad de encontrar médicos", porque el plan para que volvieran los profesionales andaluces "no funciona y se siguen yendo".

El popular Alfonso Candón ha destacado que se trata de un plan "ambicioso" frente a una sanidad que "se quedaba antes bajo mínimos", toda vez que ha puesto en valor que "cuenta con una dotación de 109,2 milo de euros, un 18% más, lo que permite la contratación de unos 18.000 profesionales, que aumenta la actividad quirúrgica y las camas hospitalarias". Por su parte, critica que el PSOE "aportó 92,3 millones en 2018 y gastando menos que lo que contempló en 2017, y en 2016 solo 71,8 millones". Además, ha destacado que "se ha escuchado a los profesionales y se ha realizado en pocos meses de gestión".