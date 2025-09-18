SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha asegurado que "los datos son claros y transparentes" sobre las listas de espera quirúrgica y consultas externas en la comunidad, que "han bajado" respecto al año anterior y están publicados desde este lunes en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS), además de remitidos al Ministerio de Sanidad.

En declaraciones difundido a los medios, Hernández ha destacado que en el mismo periodo de 2024 se han realizado 55.000 consultas externas más, lo que ha permitido reducir la demora en aproximadamente 20 días. Además, la actividad quirúrgica ha crecido un 3%, logrando que la lista de espera de procedimientos garantizados, que estaban fuera de plazo, se haya recortado en un 60% y que la demora media haya bajado en más de 40 días, situándose en 108 días.

La consejera ha subrayado el esfuerzo para mejorar la accesibilidad y la asistencia sanitaria en Andalucía, señalando que los pacientes oncológicos "son una prioridad", con un límite de 30 días para ser atendidos. Según los datos de junio publicados en la web del SAS, hay 40 pacientes pendientes de una primera visita en oncología médica, con una demora media de 25 días, y solo tres en oncología radioterápica, con una demora de 19 días. Hernández ha insistido en que "estos pacientes están siendo atendidos en menos de 30 días".

La titular de Salud ha reclamado respeto a los datos oficiales y ha advertido que crear alarma o malinterpretarlos, especialmente entre pacientes que atraviesan situaciones complejas como los oncológicos y sus familias, "no es de recibo" y resulta "muy irresponsable". "Decir lo contrario es engañar a la población. Las listas de espera están bajando, hemos mejorado la accesibilidad", ha subrayado.