Adelante pide que una entidad ajena a la Junta haga las listas de espera sanitarias para que Moreno "deje de manipular"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, este jueves en Ubrique (Cádiz) donde hacía campaña para reclamar el autobús para la sierra. - ADELANTE ANDALUCÍA

UBRIQUE (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía ha propuesto este jueves que una entidad independiente sea la responsable de elaborar y publicar los datos de la lista de espera sanitaria para intervenciones quirúrgicas y consultas a especialistas hospitalario, por cuanto ha considerado que sería la fórmula para que "no esté manipulada por el señor Moreno Bonilla y el Partido Popular".

En una comparecencia informativa de su portavoz, José Ignacio García, en Ubrique dentro de una campaña de reclamación del autobús para la Sierra de Cádiz, ha sostenido que "el señor Moreno Bonilla tiene que dejar de mentir, de manipular" sobre los andaluces pendientes de una atención quirúrgica y de consultas en especialistas, para preguntarse entonces "qué está pasando para que esté tan nervioso y teniendo que inventarse los datos".

Convencido de que "el Partido Popular y Moreno Bonilla está especialmente nervioso con materia sanitaria", ha considerado que los datos que difundió estes lunes la Consejería de Salud, con datos contabilizados hasta junio, forma parte de "una campaña de mentiras y manipulación sobre los datos de la sanidad".

Salud aseguró este lunes que el Plan de Garantía Sanitaria de enero de 2024 ha reducido en 20.319 los pacientes pendientes de los decretos de garantía de los tiempos máximos de espera, para apuntar aquí un descenso del 14,2%, y de 30.074 pacientes fuera de plazo, una caída del 56,7%. La Consejería indicó que la demora media ha pasado de 150 días en diciembre de 2023 a 108 días en junio, un recorte de 42 días.

Ha considerado que se trata de "una nueva mentira" en tanto proyecta la imagen de que "la lista de espera está mejorando una barbaridad" y ha instado al presidente andaluz a que "hable con alguien que no sea asesor suyo" y en consecuencia "hable con gente normal y corriente y pregunte".

Ha sostenido García que a esa mejora de tres meses en la espera de intervenciones quirúrgicas "hay que sumarle que para que te vea el especialista son mínimo cuatro meses", mientras ha advertido de que "el plazo de espera para tener una prueba diagnóstica no lo han sacado".

"Entonces, entre cuatro meses que te vean especialistas, siete o ocho meses que tengan la prueba diagnóstica, tres o cuatro meses más que te esperen, en realidad la lista de espera es de más de un año", ha resumido el portavoz de Adelante el escenario de la sanidad andaluza.

José Ignacio García ha recriminado que hace una semana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Pleno del Parlamento proclamó que ya Andalucía superaba la media nacional del gasto sanitario por habitante por cuanto ha sostenido que "ese dato incluía los más de 2.600 millones de euros que ha destinado a la sanidad privada".

"Gastar mucho no es sinónimo de que ese dinero vaya a la pública y de que eso solucione los problemas", ha sostenido el portavoz de Adelante y su candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2026.