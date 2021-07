Salvador asegura que su expulsión "aún no es efectiva" y sigue siendo portavoz municipal de Cs en Granada

GRANADA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal en el Ayuntamiento de Granada Luis Salvador ha garantizado este viernes que su expulsión de Ciudadanos "aún no es efectiva" y que sigue siendo el portavoz municipal de la formación naranja, al tiempo que ha censurado que Cs le abriera expediente tanto a él como al edil José Antonio Huertas por "dar estabilidad a la ciudad", después de hace tres semanas votaran a favor de la investidura del socialista Francisco Cuenca como alcalde.

Salvador se ha pronunciado de este modo en el pleno de este viernes en respuesta a una moción del PP --que no ha salido adelante-- en relación a su expulsión y en la que se solicitaba que se tomaran las medidas necesarias para que "no se vulnere la representación de un partido" por parte de estos dos ediles que están "usurpando" el nombre de la formación y "ejerciendo una representatividad que ya no tienen".

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, --que ha estado en Granada este viernes-- ha informado a los periodistas de que el expediente de expulsión se resolvió este pasado jueves y esa misma tarde la dirección nacional le notificó a ambos que están fuera del partido, al tiempo que ha reclamado al PSOE que "cumpla el pacto antitransfuguismo".

Sin embargo, Luis Salvador ha dicho en el pleno que a las 8,30 horas de este viernes ha presentado alegaciones a su expulsión --Huertas ya lo había hecho-- y no se le ha contestado, por lo que "aún no es efectivo".

"A día de hoy sigo siendo portavoz de Cs y al menos lo seré hasta el pleno de finales de septiembre que se pueda hacer efectivo", ha advertido en el transcurso de la sesión, en la que también ha tomado la palabra el secretario para confirmar que hasta ese momento no había entrado comunicación oficial de Cs informando del asunto.

Así, aunque ha reconocido que su expulsión "puede materializarse pronto", Salvador ha recalcado que "aún no se ha producido" y ha defendido su forma de proceder en las últimas semanas, después de que el PP rompiera el pacto de gobierno que mantenía con su partido desde el inicio de mandato y se saliera del gobierno local y de que, tanto Huertas como él, decidieran apoyar la investidura de Cuenca.

En este punto de su intervención ha afeado a Cs que les haya abierto un expediente porque "dice que votamos a Cuenca que estaba imputado", cuando Marín --ha dicho-- en 2017 le "quitaba hierro" a este asunto que ya se ha archivado para "siete delegados provinciales de ocho provincias". A su juicio, lo que ha cambiado en este tiempo es que "Marín está ahora con Elías Bendodo y con Juanma Moreno".

"Mi partido nos ha abierto un expediente de expulsión por apoyar a este gobierno, por dar estabilidad a la ciudad y asumiremos todas las consecuencias" pero "eso nada tiene que ver con el transfuguismo", ha sentenciado.