Salvador pide no cerrar Granada ante la Covid y ve "escandaloso" lo ocurrido en Ganivet, con 80% de denunciados de fuera

GRANADA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha esperado que no se cierre la ciudad, que cuenta con una tasa superior a 500 infectados por coronavirus por cada 100.000 habitantes, y que se tengan en cuenta "otras variables", mientras que sí contempla que se puedan tomar medidas de refuerzo en el área universitaria y complementarias en el sector hostelero.

El regidor, que ha asistido a la ofrenda al monumento de Isabel la Católica con motivo del Día de la Hispanidad, ha calificado como "bastante escandaloso el vídeo de la calle Ganivet", donde "ocho de cada diez personas denunciadas son de fuera de Granada", aunque "queremos también que la gente venga a visitarnos".

"En ese vídeo se ve, a las 1,00 horas, coincidiendo con el cierre de los locales, cómo la gente se queda en la zona en vez de dispersarse, hasta que vinieron los dispositivos de Policía local y Nacional", explica, tras lo que pedido "un aumento de las medidas de autoprotección y que las personas eviten aglomeraciones". Lamenta que, en ese marco, "se produjeron muchas imágenes que no son deseables, producto de la gran cantidad de personas que había".

Salvador espera que las medidas sean "lógicas y razonables" y que no se cierre la ciudad. "Ayer se demostró que no hay ningún motivo por mucho que un video pueda ser bastante escandaloso", insiste, mientras se intenta que "no se repitan esas escenas, que el domingo ya no se repitieron".

Pone en valor que se ha estado durante todo el verano "muy por debajo de la media andaluza, que estaba por debajo de la española". "Sabíamos que cuando regresaran los estudiantes probablemente iban a aumentar los casos. Hay países que están desbordados y en otras comunidades de España, por lo que tenemos que tener más variables", insiste, agregando que hay cerca de 40.000 estudiantes en la ciudad "de fuera y una población metropolitana que viene a la ciudad a hacerse PCR".

De este modo, propone la adopción de medidas de "reforzamiento" ante la población de la Universidad "porque provoca un efecto dominó", como acotar horarios de colegios mayores, y "alguna más complementaria" sobre el sector de la hostelería. Además, apuesta por incrementar la concienciación en el conjunto de la población porque "hora más que nunca se necesita que los ciudadanos den un paso adelante para poder atajarlo"

El alcalde ha hecho un llamamiento a la tranquilidad porque "esto ha venido, estamos en una segunda ola, no sabemos cuanto tiempo estará presente y tenemos que tomar decisiones pero con racionalidad, pero no en caliente porque si no seguramente cometeríamos errores".

Por último, ha hecho mención a la reunión que se llevará a cabo el miércoles con responsables locales y provinciales el miércoles, para tener en cuenta lo que salga del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el martes. En ese marco, se "van a poner medidas complementarias, se abordará el aumento de la coordinación y las campañas de concienciación para intentar ser lo más eficaz posible".