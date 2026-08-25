San Juan de Dios modernizará su comedor social en Granada para atender a más de 8.000 personas vulnerables al año

Archivo - La Orden Hospitalaria San Juan de Dios modernizará su comedor social en Granada para atender con mayor dignidad a más de 8.000 personas en situación de vulnerabilidad al año - SAN JUAN DE DIOS - Archivo

GRANADA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha presentado un ambicioso proyecto de reforma integral de su comedor social en Granada, con el objetivo de ofrecer una atención más digna, accesible y eficiente a los miles de personas en situación de vulnerabilidad que atiende cada año. La iniciativa contempla la renovación del comedor, las duchas y los accesos al centro, además de la creación de espacios polivalentes para el reparto de alimentos y la implementación de un proyecto de formación de personas en riesgo de exclusión social.

El proyecto, que supondrá una inversión total de 100.000 euros, ha sido financiado a través del programa 'On the move for Zero Hunger España' de la empresa Ferrovial, una de las principales compañías globales de infraestructuras. 'On the move for Zero Huger' es una iniciativa creada por Ferrovial en 2008 y que ha mejorado el acceso a la alimentación a más de 80.000 personas desde entonces.

Según señalan en un comunicado, la actuación de San Juan de Dios responde a una necesidad de mejorar sus espacios y redimensionar su labor de acción social en una provincia especialmente afectada por la pobreza y la exclusión social, que precisa con urgencia de nuevos modelos y proyectos de atención. Según los datos recogidos en la propuesta, Granada registra una de las mayores tasas de pobreza de España y se estima que alrededor de 1.550 personas viven en situación de sinhogarismo cada año.

"Esta reforma va mucho más allá de una mejora de unas instalaciones, representa un paso importante en la evolución de nuestra acción social. Es una apuesta por seguir dignificando la atención que ofrecemos cada día a cientos de personas que atraviesan situaciones de enorme vulnerabilidad", explica el director de Solidaridad y Acción Social de San Juan de Dios, Gustavo Adolfo Duque. "Queremos que este nuevo espacio refuerce una forma de atender que siempre ha definido a San Juan de Dios: una atención cercana, acogedora y centrada en la dignidad de cada persona".

La remodelación de las instalaciones tendrá una duración aproximada de tres meses. Sin embargo, el servicio de comidas que ofrece San Juan de Dios a través de su comedor social no se verá afectado, ya que la institución seguirá atendiendo a las personas que acuden a él mediante la entrega de comidas preparadas en recipientes individuales.

Una medida que se implementará para los meses de agosto y septiembre hasta que las instalaciones estén completamente adecuadas para su uso.

MÁS DE 8.000 BENEFICIARIOS DIRECTOS AL AÑO

Las instalaciones de la Obra Social de San Juan de Dios atendieron durante el último año a 8.296 beneficiarios directos, a través de distintos servicios esenciales. Más de 5.800 personas fueron usuarios del comedor social en 2025, donde se sirvieron más de 36.200 comidas durante el año.

Además, 584 familias, --2.044 personas--, recibieron ayuda mediante la entrega de productos básicos de alimentación e higiene con parte de esta institución sin ánimo de lucro.

Asimismo, 613 personas hicieron uso del servicio de duchas e higiene personal, que registró 2.086 usos y permitió además la entrega de 7.594 prendas de ropa.

A estas cifras se suma un impacto indirecto estimado en la vida de casi 11.000 personas, gracias al efecto multiplicador que estos servicios tienen sobre familiares, entornos de convivencia y redes de apoyo de los usuarios.

Tal y como asegura el director de Solidaridad y Acción Social de San Juan de Dios, detrás de cada número hay una persona, una historia y una situación de sufrimiento. "Estas cifras reflejan la enorme dimensión de la exclusión social que existe en Granada, pero también la responsabilidad que asumimos como institución para seguir estando al lado de quienes más lo necesitan. Nuestro compromiso no es solo atender a más personas, sino ofrecer un acompañamiento de mayor calidad que les permita recuperar estabilidad y abrir nuevas oportunidades de futuro", señala.

UN ESPACIO RENOVADO, MÁS ACCESIBLE Y SOSTENIBLE

La intervención prevista permitirá eliminar las barreras arquitectónicas existentes mediante la construcción de un acceso adaptado desde la vía pública, facilitando la entrada autónoma de personas con movilidad reducida.

Dentro de esta remodelación de espacios se contempla también la renovación completa de las duchas para mejorar la privacidad, seguridad e higiene de los usuarios mediante la instalación de nuevas cabinas individuales y nuevos equipamientos.

Por su parte, en el comedor social se llevarán a cabo mejoras de eficiencia energética, aislamiento térmico y acústico para preservar el bienestar de estas personas durante el tiempo que estén allí, iluminación LED y renovación del mobiliario, con el objetivo de convertirlo en un espacio más acogedor y funcional adaptado a sus necesidades.

MÁS ALLÁ DE LA ASISTENCIA: FORMACIÓN E INCLUSIÓN

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la adaptación del comedor en un espacio multifuncional capaz de albergar actividades formativas dirigidas a personas en situación de exclusión social. La entidad estima que podrán participar en estos programas alrededor de 264 personas al año, mejorando sus oportunidades de inserción laboral y autonomía personal. Una apuesta clara de San Juan de Dios por redimensionar su labor hacia la contribución en nuevos proyectos de vida de sus usuarios.

"Queremos que el comedor social deje de ser únicamente un recurso asistencial para convertirse también en un espacio de oportunidades. La reforma nos permitirá impulsar acciones formativas, itinerarios de activación sociolaboral y nuevas iniciativas para que las personas puedan recuperar su confianza, desarrollar sus capacidades y construir un proyecto de vida independiente", asegura Gustavo Adolfo Duque.

Además, la reorganización del área de reparto de alimentos permitirá agilizar la atención a las familias, reducir los tiempos de entrega en un 25% y ofrecer una atención más privada y cómoda.

Desde San Juan de Dios recuerdan que acceder a una comida caliente, una ducha o un entorno seguro no solo cubre necesidades básicas, sino que constituye un elemento fundamental para la salud, la dignidad y la recuperación de las personas que atraviesan situaciones de exclusión. La reforma permitirá reforzar estos servicios esenciales y garantizar su sostenibilidad en los próximos años.