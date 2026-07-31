Sánchez Agustino (Vox) renuncia a su acta de concejal en Granada para centrarse en su cargo de diputada andaluza

Beatriz Sánchez Agustino atiende a los medios. - VOX

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha tomado este viernes conocimiento de la renuncia al acta de Beatriz Sánchez Agustino, hasta hoy portavoz de Vox en el consistorio, para centrarse en sus nuevas responsabilidades como diputada en el Parlamento de Andalucía. Será sustituida por Paloma Gómez Enríquez, hasta ahora senadora autonómica por Vox en Andalucía.

"No es un adiós, sino un paso al lado, y continuaré trabajando para defender a Granada", ha declarado en una comparecencia ante los medios de comunicación minutos antes de dejar su acta de manera oficial.

Durante su intervención, Beatriz Sánchez Agustino ha trasladado su agradecimiento a los vecinos, a todo el equipo de Vox y a su familia.

"Gracias por la confianza depositada por los granadinos desde que llegamos a este Ayuntamiento en 2019.Tengo el honor de haber formado parte de ese primer grupo municipal y solo puedo dar las gracias a todos los que nos apoyaron entonces y que volvieron a hacerlo en las siguientes elecciones", ha afirmado.

Sánchez Agustino ha reivindicado la labor desarrollada por el Grupo Municipal de Vox durante estos siete años. "El trabajo de las dos concejales y del equipo de los ocho distritos de la ciudad, los vocales, los coordinadores y los enlaces, ha permitido impulsar numerosas iniciativas tanto en las juntas municipales de distrito como en este Pleno del Ayuntamiento de Granada".

Ha destacado la apertura de una Oficina Municipal de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Viviendas en Granada a propuesta de su formación, la puesta en marcha de ayudas a la maternidad o el impulso del estudio para un plan de mejora de los parques infantiles. "Hemos demostrado que Vox es útil y que, con trabajo y compromiso, se pueden conseguir mejoras importantes para la ciudad", ha subrayado.