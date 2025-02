Sánchez apuesta por Montero para pasar de "privatizar" a "blindar" servicios públicos en la Junta de Andalucía

ARMILLA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha indicado este domingo que "nunca ha habido un proceso privatizador" de servicios públicos como el que ha mantenido que está "perpetrando" el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ha apostado por María Jesús Montero al frente del Gobierno andaluz a partir de 2026 para pasar de "privatizar" a "blindar" la educación, la sanidad o las políticas sociales y de vivienda.

En Armilla (Granada), donde Sánchez y la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, han clausurado el 15 Congreso Regional andaluz en Fermasa, el presidente ha alabado a su vicepresidenta primera en su labor al frente de Hacienda pues "nunca ha habido tantos fondos para blindar" estos servicios, señalando que considera que será una "extraordinaria presidenta de la Junta de Andalucía" tras ser refrendada este fin de semana como secretaria general de los socialistas andaluces.

Es la ministra "que más recursos ha volcado en la historia de la democracia para blindar lo que es de todos", en referencia a las políticas que dan sustento al Estado del Bienestar, y en concreto "la sanidad y la educación pública, el ingreso mínimo vital, las pensiones públicas y un sistema nacional de dependencia".

Frente a Moreno, ha proseguido Sánchez ante el auditorio del Congreso Regional del PSOE-A en Fermasa, "la lección es evidente" en tanto "no es solamente un problema de fondos o de recursos" sino "de modelo" y "de convicciones".

Así, "el gran cambio que se va a producir en el año 2026 cuando convoque Moreno Bonilla a las elecciones en Andalucía es que vamos a pasar del verbo privatizar al verbo blindar de María Jesús Montero" con los servicios públicos.

En un país que según Sánchez no es "lo suficientemente dado a reconocer la valía de políticos", el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno ha dicho de Montero que "siempre está aprendiendo" y trabajando siendo "una negociadora implacable, que cuenta con el respeto de todos".

Además ha resaltado, "porque hay muy pocas veces que se dan tantas virtudes en una persona", que "es una mujer con convicciones" y "de izquierdas", y que tiene una "visión" y la "capacidad de gestionar" para llevarla a cabo.

"Cuando se propone algo María Jesús Montero lo logra, así que, lo siento Moreno Bonilla, pero la próxima presidenta de la Junta de Andalucía va a ser" la actual vicepresidenta del Gobierno central, de la que ha dicho que, siendo "una extraordinaria gestora de lo público" y "una política limpia" y "comprometida con Andalucía y por Andalucía", "lo tiene todo y lo da todo".

"En los años que llevo al frente del Gobierno de España, ni dentro ni fuera", he "encontrado un político" de la talla de Montero, quien "lo da todo por España ahora al frente" del Ejecutivo central "y de la cartera de Hacienda" y que "después del 26 lo va a dar todo por Andalucía, por su progreso, por su autogobierno".

Lo hará, ha proseguido Sánchez, "por el andalucismo que necesita España" pues a su parecer la historia del 28F es también la del "progresismo en España" en tanto demuestra, según el presidente del Gobierno, "que el futuro siempre da la razón al progreso".

También en clave andaluza, y en la línea de lo que ha apuntado Montero en la intervención que ha precedido a la suya, Sánchez ha afeado a la Junta, entre otras cuestiones, que no apueste por medidas como la implementación de la educación de cero a tres años "que Moreno Bonilla no quiere", incidiendo el secretario general del PSOE que "no puede haber mérito en una sociedad si no hay garantizada una igualdad de oportunidades".

Tras dar las gracias a los dirigentes del PSOE de Granada y a la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, por la organización del Congreso Regional y la acogida, Sánchez ha tenido palabras de reconocimiento, al inicio de su alocución, para el secretario general saliente de los socialistas andaluces, Juan Espadas, de quien ha dicho que ha "trabajado como el que más".

El portavoz del PSOE en el Senado ha sido en su opinión "generoso y leal como el que más" por lo que Sánchez ha aseverado que cuenta con su "respeto", "respaldo" y "toda" su "consideración".

DIRIGENTES QUE "PUEDAN GANAR"

En cuanto a la nueva etapa que se abre a partir de este lunes con los congresos provinciales, Sánchez ha apostado por la elección de aquellas personas "que puedan ganar las elecciones" pues el PSOE necesita en esta nueva etapa "a los mejores para poder ganar las elecciones" y así "hacer avanzar" a la sociedad "frente a las olas reaccionarias de unos y de otros".

Se ha mostrado convencido de que ello "se va a lograr con María Jesús Montero", reconociendo que uno de los días más difíciles de su vida política va a ser "renunciar" a una de sus "más estrechas colaboradoras", quien es también "una extraordinaria amiga". "Pierdo una colaboradora y ganaremos a una socialista al frente de la Junta de Andalucía", ha concluido.