Sanidad declara área en alerta por virus del Nilo occidental el municipio de Torredonjimeno (Jaén)

Archivo - Un dron interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental (VNO). Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

JAÉN 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental (VNO) el municipio jiennense de Torredonjimeno tras detectarse mosquitos portadores del virus en una trampa instalada por la propia Consejería en la localidad.

Según ha detallado la referida consejería en una nota de prensa, se trata de la tercera detección de circulación del VNO este año en la comunidad autónoma tras declararse área en alerta el municipio almeriense de Pulpí y en el municipio sevillano de Benacazón, si bien esta última estuvo separada a más de 1.500 metros de zonas residenciales por lo que no fue necesario la declaración de área en alerta.

Cabe mencionar que la declaración del área en alerta supone intensificar las tres vigilancias --entomológica, animal y humana-- en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 7 de agosto.

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

INFORME SEMANAL

Hasta el momento, no se ha diagnosticado ningún caso de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, pese a haber realizado estudios de laboratorio a 207 usuarios y despistaje de arbovirosis en 82 pacientes con meningitis víricas. Tampoco se ha detectado circulación de VNO en équidos ni en aves silvestre en Andalucía, con 185 aves analizadas.

Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado un total de 2.528 determinaciones en 196 trampas y, de momento, han resultado positivas las de Pulpí, Benacazón y ahora la de Torredonjimeno.

Además, se está detectando un incremento progresivo de las densidades, de modo que la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembras transmisoras en Isla Mayor, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca y Lebrija. Los municipios de Gerena, La Carlota y Bailén presentaron densidades intermedias.