Sanidad niega que el 061 sufriera una caída del sistema el día del siniestro de Adamuz (Córdoba)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha negado este miércoles, al contrario de lo afirmado por CSIF Andalucía, que se produjera una caída del sistema del 061 en la provincia de Córdoba en la noche del pasado 18 enero, cuando se produjo el siniestro ferroviario en Adamuz (Córdoba), que se saldó con 46 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes de Sanidad de la Administración autonómica, después de que el referido sindicato haya asegurado este mismo miércoles que el personal de Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba, el pasado 18 de enero, "tuvo que gestionar las llamadas con papel y lápiz, con teléfonos particulares de los gestores y sin contacto con el centro coordinador 112 debido al bloqueo, una vez más, del sistema que se utiliza".

Ante esto y tras desmentir que se produjera una caída del sistema del 061, desde Sanidad han subrayado que "aquella noche hubo un despliegue integral e histórico de efectivos del 061", para dar respuesta a las incidencias que se produjeron.

Tanto es así, según han precisado desde Sanidad, que aquel día se produjeron "muchas incidencias" pero que, en cualquier caso, "todo se atendió correctamente" desde el Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba.