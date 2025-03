Un sanitario de un centro de salud tiene tres veces más riesgo de sufrir una agresión que uno de hospital, según CCOO-A

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un informe de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO-A) evidencia la "grave situación" que atraviesa el personal de la sanidad pública tras la reciente publicación de los datos sobre agresiones a profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en 2024.

De hecho, según ha detallado la organización sindical en una nota de prensa, la ratio de agresiones por cada 1.000 profesionales en Atención Primaria es de 31,32 y de 9,3 en Atención Hospitalaria, es decir, tal y como alerta CCOO-A, un trabajador de Primaria "tiene tres veces más probabilidad de ser agredido que uno de Hospitalaria".

Asimismo, el sindicato ha denunciado "este nivel de desprotección se extiende también fuera del centro de salud o el domicilio del paciente". Por ello, la organización sindical exige "la aplicación de los pactos firmados con el SAS para la mejora de la sanidad pública".

De este modo, han puesto de manifiesto la "grave situación" que atraviesa el personal, ya que las agresiones, "lejos de reducirse o estabilizarse, como defendía la Administración, se incrementan".

Para CCOO-A, "no sirve como justificación de este crecimiento una mayor concienciación a la hora de notificarlas", ya que "no deja opción a considerar que las agresiones realmente estén aumentando y, además, las agresiones físicas crecen un 26%, casi nueve puntos más que las agresiones no físicas".

"Defendemos que las agresiones registradas sólo representan una parte, que muchas se dejan sin notificar y que nos encontramos ante un incremento por una combinación de factores que permiten contextualizar, que no excusar, las agresiones a los profesionales: fracaso de las medidas preventivas, deterioro de la sanidad pública, incumplimiento de los pactos que permitirían su mejora y el uso de la sanidad como rompeolas de problemas y situaciones para las que no se le ha dotado de medios o que exceden su cometido", ha aseverado el responsable del gabinete de análisis y estudios de la FSS-CCOO Andalucía, Daniel Gutiérrez.

En el informe realizado por CCOO se han señalado aquellos aspectos que, a juicio de esta organización sindical, "han quedado soslayados" en la información aportada por el SAS.

Asimismo, para esta organización sindical es preocupante que 204 agresiones se hayan producido en la habitación del paciente, un 67% más que en el año anterior.

Los riesgos por categoría profesional también son diferentes y, según los datos analizados por la FSS-CCOO Andalucía, el personal médico concentra casi el 40% de las agresiones notificadas y es la categoría con la ratio de agresiones por cada 1.000 profesionales más alta (24.03).

Además, hay otras categorías con "riesgos muy elevados y a las que prestar atención", como la del personal administrativo (16,73) o el personal celador (15,37).

Para CCOO estos datos ha revelado "la necesidad de poner en marcha, sin más dilaciones, la aplicación de los pactos firmados con el SAS para la mejora de la sanidad pública y, especialmente, el de Atención Primaria".

Asimismo, esta organización sindical ha demandado "reforzar y adecuar las medidas preventivas a cada ámbito de asistencia y singularidades de cada zona de trabajo y categoría, y extenderlas fuera de los centros sanitarios o aplicar las máximas penas a los agresores".