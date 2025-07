Santiago (IU) da por hecho que el presidente Sánchez "hará suyas" las propuestas de Sumar contra la corrupción

MONTILLA (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha dado por hecho este martes que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, "hará suyas" las propuestas de Sumar contra la corrupción y que, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados este miércoles hablará, no solo en nombre del PSOE, sino del Gobierno de coalición que encabeza.

En este sentido y declaraciones a los periodistas en Montilla (Córdoba), donde ha conocido la situación de los viñedos afectados por Mildiu, Santiago ha recordado que Pedro Sánchez "mañana va a concurrir como presidente del Gobierno", que "es un gobierno de coalición" y que "se dirige entre las distintas fuerzas políticas que lo componen, no sólo por el PSOE, con lo cual nuestra exigencia estamos seguros que va a ser atendida, porque esa es la razón de ser un gobierno de coalición. No sería comprensible que no se atendiera y eso hipotecaría la viabilidad de la legislatura".

Por eso, según ha señalado el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, desde su formación llevan "trabajando semanas con el PSOE, para hacer que salgan de esa situación de shock en la que están a consecuencia de este serio problema que han tenido de corrupción" y, "obviamente la forma de salir adelante y garantizar que la legislatura dura todo el tiempo que queda y que es eficaz, es poner sobre la mesa medidas como las que ya hemos puesto, en primer lugar contra la corrupción".

A este respecto, Santiago ha subrayado que en IU han sido "muy claros" y han "señalado la necesidad de poner en marcha esa Oficina contra la Corrupción. Es más, hace meses que hemos registrado en el Congreso esta iniciativa, que no se ha impulsado porque no ha habido hasta ahora un convencimiento por el PSOE y por el resto de fuerzas políticas".

En este punto, el portavoz de IU ha recordado que dicha Oficina contra la Corrupción "es un mandato de la Unión Europea (UE), del Grupo Greco, desde hace ya varios años, y que España todavía no ha puesto en marcha", argumentando que, aunque "hay otros mecanismos para combatir la corrupción, es evidente que en estos momentos hace falta una oficina, una agencia de estas características y es sencillo" ponerla en marcha.

Por eso, Santiago está "seguro de que el presidente del Gobierno va a hacer suya esa propuesta", considerando también en IU que "hay que poner énfasis en el castigo y la persecución a los corruptores", pues "hasta ahora en la legislación los mecanismos sancionadores se vuelcan en las personas que aceptan corromperse, pero tiene que endurecerse todo el marco respecto a los corruptores, y además creo que hay algo que entiende toda la ciudadanía", el hecho de que "tienen que devolver lo robado, tienen que devolver lo malversado".

"No puede ser que a las cuentas públicas, que a la sociedad tenga este impacto económico y que no lo reparen quienes ha provocado ese daño, y hay que establecer un sistema estricto que no dependa sólo de una resolución judicial para impedir que empresas corruptoras concurran a contratos" públicos.

En consecuencia, "quien cruce esa línea roja de la corrupción y esté dispuesto a corromper a otras personas para beneficiarse ilícitamente de recursos públicos, tiene que saber que nunca más va a poder volver a hacerlo, que el mecanismo es eficaz y que no puede depender de que un juez decida o no imponer esa sanción".

Santiago ha opinado que "esto se puede entender de forma muy sencilla. Por ejemplo, en el terreno electoral en nuestro país hay mecanismos administrativos para evitar subvencionar a candidaturas que han tenido que ver, por ejemplo, con escenarios de violencia o de terrorismo. Bueno, es el mismo mecanismo es el que creemos que hay que implementar", en el ámbito administrativo, para "evitar el que puedan concurrir a contratar con contratos públicos" los corruptores.

El portavoz de IU en el Congreso tiene claro que ese procedimiento, en caso de aplicarse, podría ser "recurrible ante los tribunales", pero se debería empezar "por la medida administrativa, para evitar que los corruptores puedan campar a sus anchas", y "todo esto tiene que ir acompañado también de medidas de índole social", también de "medidas de garantía y expansión de las libertades públicas" y de otras para facilitar el acceso a la vivienda.

Santiago ha dicho esperar que "el PSOE, a través del presidente del Gobierno, plantee medidas" en estos ámbitos, avisando el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso que, por su parte, van a "ser muy exigentes" y a "trabajar intensamente todas estas semanas para que esas medidas se impulsen también".