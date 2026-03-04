Santiago (IU) dice que el "recorte" de inversión de Hitachi en Córdoba supone "un fraude" a las administraciones

Archivo - Representantes del comité de empresa de Hitachi Energy y el portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago (centro), en un encuentro en el Congreso de los Diputados. - CCOO - Archivo

CÓRDOBA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha afirmado este miércoles que el "recorte" que ha anunciado Hitachi Energy, de 80 a 47,6 millones de euros, en la inversión que había previsto hacer en su planta de Córdoba, "es un fraude a los acuerdos alcanzados por la empresa con las administraciones públicas para obtener exenciones tributarias y subvenciones" directas.

A este respecto y en rueda de prensa, Santiago ha recordado que dichas ayudas o exenciones "se conveniaron dentro de un plan de desarrollo y de incremento de la inversión de esta compañía", de modo que, "si Hitachi amenaza con el recorte de las inversiones ya comprometidas, no cabe más que pedirle a las administraciones públicas, no ya que cesen las subvenciones sino que incluso obliguen a Hitachi a devolver las exenciones fiscales que ya ha disfrutado y las ayudas que haya recibido".

Además, a juicio de Santiago, "los argumentos de la empresa son realmente lamentables", pues ha alegado "baja productividad o pérdidas cuando han sido 23 las horas de huelga" de los trabajadores, mientras que la falta de "respeto de los derechos laborales de la empresa, mediante sanciones y cierres patronales, han hecho perder 22.000 horas", lo que evidencia "quién es el responsable de ese posible descenso de productividad que alega Hitachi".

Junto a ello, Santiago ha señalado que su formación ya presentó una pregunta "hace dos semanas en el Congreso de los Diputados, dirigida al Ministerio de Transición Ecológica, sobre las subvenciones o las ayudas comprometidas con Hitachi", y está a la espera de respuesta.

Entre tanto, Santiago ha hecho "un llamamiento a la sensatez a la dirección de Hitachi, para que deje de coaccionar a los trabajadores, que permita que vuelva la normalidad al centro de trabajo de Córdoba y que se normalice la situación, para que Hitachi siga siendo, gracias a su plantilla, una de las empresas más productivas y que aporta mayor desarrollo económico a la provincia".