Santiago (IU) exige a la Junta actuaciones inmediatas contra la lengua azul y el mildiu en la provincia de Córdoba

MONTALBÁN (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha reclamado este lunes en Montalbán (Córdoba) "actuaciones inmediatas" de la Junta de Andalucía para frenar la expansión de la enfermedad de la lengua azul en la cabaña ganadera cordobesa y del hongo mildiu en el viñedo y olivar de la Campiña Sur, que "han puesto en jaque la producción agrícola y ganadera de la provincia".

Durante su visita a una explotación de ganado ovino en Montalbán, Santiago ha anunciado que IU trasladará al Ministerio de Agricultura las demandas del sector, "para exigir a la Junta programas de vacunación de los serotipos 3 y 8 de la lengua azul y ayudas directas a los ganaderos y ganaderas afectados".

De hecho, "entre el 25 y el 30% de la cabaña ganadera de Córdoba está ya afectada, especialmente en las comarcas del Norte" de la provincia, asegurando Santiago que "esta nueva epidemia es consecuencia de la temeraria recomendación de la Junta de dejar de vacunar y de no subvencionar las vacunas, lo que ha provocado un repunte de la enfermedad".

"Vamos a exigir que se invierta rápidamente en programas para facilitar la vacunación y que se respeten las políticas agrarias comunitarias, evitando los recortes provocados por la campaña de rearme, que ya ha supuesto un recorte de 85.000 millones de euros en la PAC y está castigando al campo", según ha asegurado.

Junto a Santiago ha intervenido el responsable de Ganadería de COAG y propietario de una explotación ganadera en Montalbán, José Cañero, quien ha aludido el impacto económico que están soportando los ganaderos y ha explicado que "el gasto más grande ha sido en prevención y repelentes para el mosquito, mientras que las vacunas han dejado de subvencionarse y son muy caras y difíciles de conseguir".

"Esto debería estar controlado por la Junta o el Estado y volver a ser obligatorio y subvencionado, como se hacía con los serotipos 1 y 4, para no tener este problema tan grave", ha reclamado.

MILDIU EN VIÑEDOS

Posteriormente, en un viñedo de la Campiña Sur, la coordinadora comarcal de IU, María Luisa Rodas, ha hecho entrega a Enrique Santiago de las firmas recogidas entre agricultores para reclamar ayudas urgentes ante el brote de mildiu.

"Desde principios del verano venimos alertando de la gravedad de este brote en la Denominación de Origen Montilla-Moriles, con pérdidas como no se veían desde hace más de 30 años. Hemos pedido reuniones y hemos recogido firmas para solicitar esas ayudas que son esenciales para mantener las explotaciones agrícolas de nuestra comarca", ha explicado.

Por su parte, Santiago ha recogido las firmas comprometiéndose a trasladarlas al Ministerio de Agricultura, añadiendo que "en la comarca de Montilla-Moriles se ha perdido más del 50% de la producción de vid y en explotaciones como esta la afectación ha sido del 80%, y aun así la Junta de Andalucía no ha puesto en marcha ningún plan de apoyo ni programas de ayuda".

"Es inaceptable --ha proseguido-- y vamos a trabajar para que el Ministerio impulse programas de prevención para que no vuelva a repetirse una afectación tan grave, y para que la Junta cumpla con su obligación de apoyar al sector agrario cordobés, que ya está sufriendo las consecuencias de los recortes en la PAC vinculados a la campaña de rearme europea", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que "Izquierda Unida ha reiterado su compromiso con los ganaderos y los agricultores cordobeses, reclamando a las administraciones competentes que pasen de la inacción a la acción, para que no sigan asumiendo en solitario las consecuencias de decisiones erróneas y recortes injustificados".