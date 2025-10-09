Santiago-Pontones (Jaén) acogerá un encuentro de jóvenes agricultores y ganaderos con el relevo generacional como eje

Archivo - Imagen de archivo de un olivar. - EUROPA PRESS - Archivo

El municipio jiennense de Santiago-Pontones acogerá un encuentro de jóvenes agricultores y ganaderos que tendrá como principal eje el relevo general, además de otros retos como el acceso a la tierra, la financiación o la innovación y la sostenibilidad en el medio rural.

Será en el encuentro regional de Juventudes Agrarias de Andalucía, previsto entre los próximos 16 y 18 de octubre, coincidiendo con la Feria Ganadera del Cordero Segureño en Santiago de la Espada y Pontones.

Este evento --en el que también se renovará la comisión ejecutiva de la organización-- pretende ser un espacio de debate, formación y acción colectiva sobre los grandes retos que enfrentan los jóvenes del campo.

El principal eje que se abordará es el relevo generacional, "del que se habla mucho, pero para el que no se hace lo suficiente", según ha indicado este jueves en una nota la responsable de Juventudes Agrarias de COAG Andalucía, Clara Torreblanca.

Al respecto, ha apuntado que solo el ocho por ciento de los beneficiarios de la PAC en Andalucía tiene menos de 40 años, según recientes análisis sectoriales, por lo que "queda claro que hay una urgencia real de favorecer la entrada de jóvenes en el sector".

Otra de las reivindicaciones fundamentales es el acceso a la tierra y titularidad joven, es decir, favorecer que los jóvenes puedan convertirse en titulares de explotaciones, superando barreras legales y financieras.

Por otro lado, son necesarias medidas para la financiación, ayudas y gestión burocrática, fórmulas que faciliten la instalación, como líneas de crédito adaptadas, simplificación administrativa para ayudas y subvenciones, y mecanismos de acompañamiento para nuevos proyectos. Innovación, digitalización, sostenibilidad y el fortalecimiento del asociacionismo juvenil son otras de las cuestiones que se analizarán en el encuentro.

"Queremos consolidar Juventudes Agrarias como entidad de referencia en defensa de los jóvenes del campo, con estructura más participativa y representativa, con agricultores y ganaderos jóvenes comprometidos con la innovación, el enfoque territorial y la capacidad de movilización, para que Juventudes Agrarias sea una herramienta efectiva de transformación", ha destacado.

En este sentido, ha asegurado que Juventudes Agrarias quiere ser "un altavoz real de los jóvenes del campo andaluz", punto en el que ha recalcado que el relevo generacional es vital, ya que "sin jóvenes, no hay futuro para la agricultura ni para el medio rural".

Torreblanca ha explicado que la elección de la Feria del Cordero Segureño como escenario no es casual: se trata de "un evento emblemático para la ganadería andaluza", que permitirá visibilizar el papel de los jóvenes y sumar al debate del sector con productores tradicionales.

Conferencias técnicas, mesas de diálogo, visitas a explotaciones ganaderas del entorno y encuentros institucionales completan la programación, lo que posibilitará un espacio de interlocución directa con autoridades locales, autonómicas y sectoriales.

MEDIDAS

Al cierre del encuentro, Juventudes Agrarias de Andalucía hará llegar a las administraciones y partidos políticos una propuesta con medidas concretas, que incluirá el aumento de los recursos públicos para jóvenes en convocatorias de ayudas agrícolas y ganaderas, con más presupuesto y mejores condiciones para no descartar proyectos viables pero débiles en garantías financieras.

Igualmente, se pedirá facilitar el acceso a la tierra mediante políticas de cesión, arrendamientos asequibles, sanciones a latifundios o reservas de suelo agrario para jóvenes; líneas de crédito especiales y ayudas a la inversión inicial, con plazos largos, intereses reducidos y avales públicos y simplicidad administrativa y acompañamiento técnico, para reducir barreras burocráticas en la instalación y la gestión de ayudas.

También defiende prioridad para jóvenes en instrumentos de la PAC, incluyendo cuotas adicionales o topes favorables que premien la juventud productiva; así como formación dual, innovación rural y transferencia tecnológica, con programas adaptados para jóvenes, redes colaborativas y mentores del sector.

La mejora de servicios en el medio rural (vivienda, transporte, banda ancha, energía renovable) y el observatorio andaluz de juventud agraria, con seguimiento de indicadores son otras de las demandas de la organización.