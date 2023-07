Santiago (Sumar) llama a votar este 23J para que España sea "cada día mejor" y no retroceda a los "tiempos más oscuros"

CÓRDOBA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato cabeza de lista de Sumar al Congreso por la provincia de Córdoba, Enrique Santiago, ha animado a la ciudadanía a acudir a votar en las elecciones generales de este domingo, 23 de julio, para que España sea un país "cada día mejor" y no retroceda "años, hasta los tiempos más oscuros" de su Historia.

Así lo ha trasladado el también secretario general del Partido Comunista de España (PCE) en un vídeo que ha compartido en redes sociales tras acudir a votar en estas elecciones, y en el que ha subrayado que ante estos comicios "todas las personas son iguales", en tanto que "el voto de cualquier trabajador vale tanto como el del dueño de un banco".

Enrique Santiago ha defendido que "es importante acudir a las urnas y no perder ningún voto" este domingo, y que "no puede retraernos a votar ninguna circunstancia, como las altas temperaturas propias de unas fechas de julio".

Al respecto, el dirigente comunista ha animado a pensar en "todos los trabajadores que realizan las tareas de los servicios de limpieza, seguridad, protección civil", que trabajan "en la construcción o en oficios duros, que soportan jornadas de hasta ocho horas con este calor", y ha incidido en que "por eso es necesario hacer este esfuerzo y, aunque sea pasar un rato de calor, acudir a las urnas para que nuestro país continúe avanzando".

Santiago ha abogado por que "el gobierno que salga de las urnas sea uno que continúe mejorando las condiciones de vida de la gente, que no deje nunca atrás a nadie, y que España no retroceda años, a los tiempos más oscuros en los que no había libertades, no nos dejaban acceder a la cultura y se negaban los derechos a todas las personas salvo a los privilegiados".

"Acudamos a llenar las urnas de esperanza para que España siga siendo un país cada día mejor", ha concluido pidiendo Enrique Santiago.