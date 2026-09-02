Sanz achaca la subida del paro en agosto en Andalucía a la "dinámica de todos los veranos" y valora la caída interanual

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, en una atención a medios en Sevilla. - MARIA JOSE LOPEZ / EP

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado los datos del paro del pasado mes de agosto asegurando que se trata de "la dinámica habitual de todos los veranos" y ha puesto el acento en el hecho de que "vuelve a ser una realidad que Andalucía es la comunidad autónoma donde más baja el paro de toda España".

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo sube en 3.394 personas en agosto en Andalucía en relación al mes anterior (0,64%) hasta los 530.256 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La comunidad aumenta el número de parados tras encadenar cuatro meses liderando la caída del paro a nivel nacional. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2007. En el último año el desempleo acumula un descenso de 62.355 parados, lo que supone un 10,52% menos.

Sanz ha llamado la atención sobre el hecho de que, pese a los datos que se han conocido, "Andalucía ya cuenta con más de 600.000 autónomos y 3,6 millones de afiliados", por lo que las cifras de agosto "no significan un paso atrás. Son la reacción que se esperaba pero dentro de una dinámica de crecimiento del empleo y de reducción del paro que es imparable en Andalucía".

El vicepresidente primero ha insistido en que la subida del paro tiene su causa en la finalización de contratos de la campaña de verano, especialmente en el sector servicios --turismo y hostelería--. Por ello, ha sostenido Sanz, "creo que lo que tenemos que evaluar es el descenso interanual del paro en términos absolutos. Ya son 64 meses consecutivos reduciendo el paro con carácter interanual.

En los mismos términos, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha valorado que la subida del paro en la comunidad andaluza ha subido "con mucha menor intensidad que en el conjunto del país, un 0,6% frente al 1,9% de la media nacional". Asimismo, la titular de Empleo ha destacado que Andalucía es la cuarta comunidad autónoma donde menos aumenta en términos porcentuales.

Asimismo, Blanco ha contextualizado que el mes de agosto "responde a un comportamiento que se repite tradicionalmente por el final de las contrataciones vinculadas a la temporada de verano, especialmente al sector Servicios, que concentra el 77 por ciento del incremento". De este modo, la consejera de Empleo ha apostillado que el paro ha subido en agosto en todas las comunidades "y Andalucía no es una excepción". No obstante, ha defendido que se trata de la segunda cifra más baja registrada en los últimos 19 años, sólo por detrás del pasado mes de julio.

Además, ha estimado que en la evolución de este último año es donde "mejor se puede apreciar la tendencia" del mercado laboral andaluz, pese a que la tendencia descendente de cifras de parados se haya visto interrumpida en este mes de agosto. En contexto, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo sube en 3.394 personas en agosto en Andalucía en relación al mes anterior --0,64 por ciento-- hasta los 530.256 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En relación, la titular de Empleo ha subrayado que en estos doce meses, 62.355 andaluces "han salido de las listas de paro con descenso en todos los sectores y en las ocho provincias". Esta reducción, según ha valorado Blanco, es "especialmente significativa entre las mujers con más de 42.000 desempleadas menos". Por otra parte, ha precisado que de cada diez desempleados menos en España, más de ocho son andaluces. "Andalucía aporta el 80,6 por ciento de la reducción entre las siete comunidades en las que baja el paro en el último año", ha agregado.