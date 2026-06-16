Sanz advierte: Andalucía tiene "un problema muy serio" por el "frenazo" de citas por la huelga médica contra el Gobierno

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, interviene en el acto inaugural del nuevo centro de salud Barriada de la Juventud-Rosaleda de la capital granadina. A 15 de junio de 2026 en Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha advertido este martes de que el "frenazo" de citas, operaciones y pruebas por la huelga médica contra el Gobierno central para exigir un Estatuto Marco propio para el colectivo está generando "un problema muy serio" a Andalucía, especialmente, en las listas de espera. "Así es imposible plantear planes de choque y reducir las listas de espera", ha apuntado Sanz.

En declaraciones a los medios en Sevilla, el consejero en funciones ha reiterado que la situación es "insostenible", al tiempo que ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de estar "muy dedicada a la campaña en Madrid como candidata autonómica, pero no tiene un minuto para dedicarse a los médicos". "Que se vaya o que la cesen para que deje de hacer daño, un daño irreparable al sistema público sanitario de España".

Un día más, Antonio Sanz ha insistido en que la actitud de la ministra es propia de una "pirómana politica". Una "irresponsable que está poniendo en jaque a todo el sistema sanitario en España. Es la ministra más dañina de la historia de la sanidad pública en España", ha concluido el titular en funciones de la sanidad andaluza.

La segunda jornada de huelga médica ha mantenido, en el turno de mañana, un seguimiento idéntico --17,25%-- al registrado el lunes en el comienzo de la quinta semana de huelga de este año para exigir un Estatuto Marco propio. Por provincias, en Almería, el seguimiento ha sido del 27,24%; en Cádiz, 17,16%; en Córdoba, 11,01%; en Granada, 15,69%; en Huelva, 22,96%; en Jaén, 11,93%; en Málaga, 17,78%; y en Sevilla, 17,32%.

Son los datos ofrecidos por fuentes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a Europa Press. Alrededor de 30.000 facultativos, a lo que se suman residentes (MIR) y facultativos no médicos, están llamados desde este lunes a secundar la última semana de huelga convocada hasta la fecha por los sindicatos médicos para reclamar un Estatuto Marco propio al Ministerio de Sanidad que recoja sus reivindicaciones y peculiaridades.

La huelga durará hasta el viernes 19. El impacto económico de las anteriores convocatorias es superior a los 173 millones de euros en Andalucía, con más de 1,3 millones de actos sanitarios suspendidos y una media de más de 60.000 citas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas canceladas cada jornada.

Para los días de huelga, el SAS ha fijado los servicios mínimos a aplicar. En el caso de Atención Primaria, los centros en los que haya un SUAP (servicio de urgencias) y el horario coincida con el del SUPA "no tendrán servicios mínimos asignados, dado que la actividad de urgencias será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos y festivos". En los centros donde no se ubique un SUAP o éste tenga un horario de apertura diferente al consultorio "se designará como servicio mínimo un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual del centro de Atención Primaria".

Los centros que sean consultorios auxiliares "no tendrán servicios mínimos asignados". En atención hospitalaria, "se mantendrán todos los servicios que habitualmente se presten en domingo o festivo". "En urgencias, cuidados críticos y partos, se garantizará la actividad asistencial propia de un domingo o festivo". Los servicios "garantizarán el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades urgentes que se realicen en un domingo o festivo".

Además, deben realizar punciones ováricas para la obtención de ovocitos, hemodinámicas, diálisis, radioterapias, quimioterapias, cirugía oncológica y, "en general, actividades asistenciales y de soporte que garanticen la continuidad asistencial en este tipo de pacientes". En caso de hospitalizaciones, "debe garantizarse el tratamiento a pacientes que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, no superando el 50% de efectivos de un día laborable en jornada de 8,00 a 15,00 horas".

"Debe respetarse --recogía la orden publicada por la Junta-- la programación funcional habitual de los quirófanos", a fin de "evitar la reprogramación de actividad impidiendo los efectos de la huelga". En los servicios de urgencias hospitalarias, los pacientes serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias hospitalarias de un fin de semana o festivo. Adicionalmente, "se podrá incrementar la dotación con un máximo de hasta el 50% de médicos que habitualmente haya un fin de semana o festivo". En servicios de urgencias hospitalarias que haya menos de tres MIR en la guardia, "no se establece ningún tipo de refuerzo".