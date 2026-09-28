Sanz asegura que la Junta "cumple con la ley" del aborto en la provincia de Jaén y ofrece "alternativas" a las mujeres

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, atendiendo a la prensa en Huelva. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

HUELVA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado que Andalucía es una comunidad autónoma que "cumple la ley" para garantizar el derecho de las mujeres al aborto, incluida la provincia de Jaén, donde no se pueden realizar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en clínicas privadas, mientras que en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) solo de practican por prescripción médica.

Sanz, que ha inaugurado en Huelva la nueva Unidad de Salud Mental Comunitaria Doctor Onésimo González, ha apuntado a preguntas de los periodistas que la Junta de Andalucía licita los servicios para llevar a cabo los abortos y adjudicarlo a centros conforme a la normativa vigente.

Por ello, Sanz ha indicado que "se cumple la ley a todos los efectos" y ha añadido que se ofrece "cualquier tipo de alternativa a todos los ciudadanos o a todas las mujeres en este caso que lo solicitan".

"Otra cosa son las circunstancias concretas de que no se haya presentado ningún centro, pero eso no quiere decir que no se cumpla la ley", ha dicho Sanz, quien ha incidido en que se ofrece una alternativa "donde decide la persona".