Sanz confronta con PSOE-A por el desarrollo estatutario a días de su Congreso acusando a Montero de traición a Andalucía

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP-A), ha confrontado este miércoles con el parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez en torno al "desarrollo estatutario" de Andalucía a unos días de que se celebre el XV Congreso Regional de los socialistas andaluces que ratificará el nuevo liderazgo de la también vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, a quien el dirigente de la Junta ha acusado de "traicionar" a Andalucía.

Antonio Sanz y Mario Jiménez han debatido sobre el "desarrollo estatutario" en Andalucía en el marco de una comparecencia del consejero solicitada por el Grupo Socialista que se ha sustanciado en el Pleno del Parlamento, y en la que el representante de la Junta ha sostenido que, aunque "todo es susceptible de mejora" y "queda mucho por hacer", puede hacer un "balance satisfactorio" de lo que se está haciendo con el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) para que Andalucía avance y se modernice.

El consejero ha destacado específicamente los "avances muy significativos" que, en su opinión, se han dado en dos áreas vinculadas a su consejería, como son la del diálogo y la concertación social, y la de seguridad y emergencias en Andalucía, y en esa línea ha reivindicado "acuerdos históricos" con sindicatos y empresarios, así como el reciente convenio suscrito con el Ministerio del Interior para incrementar la plantilla de la Unidad de Policía Adscrita a la comunidad autónoma.

De igual modo, Antonio Sanz ha destacado las "firmes convicciones autonomistas" del Gobierno de Juanma Moreno, e iniciativas como la declaración del Día de la Bandera de Andalucía a conmemorar cada 4 de diciembre.

CONVOCATORIA DE COMISIÓN MIXTA DE TRASPASOS

Por otro lado, aprovechando esta comparecencia, el consejero ha llamado la atención acerca de que, justo este miércoles, el Gobierno central ha convocado la "comisión mixta de traspasos" con la comunidad autónoma andaluza que no se reunía "desde 2014", para ceder a la Junta "unas fincas y unos terrenos mediante unas viviendas en zonas rurales", según ha explicado Antonio Sanz, que ha llamado entonces la atención acerca de que el Ejecutivo central no ha convocado a Andalucía para cederle competencias como las de trenes de cercanías que acuerda con Cataluña, sino unas fincas, cuando "de eso no se come", ha advertido.

El consejero ha acusado a los socialistas de "traicionar a Andalucía" con los "agravios" derivados de "las políticas" del Gobierno de Pedro Sánchez, y a María Jesús Montero ha reprochado que "es la que firma los privilegios de los demás contra Andalucía, agrediendo" a esta comunidad "como lo hace con los acuerdos con el independentismo", según ha denunciado.

Sanz ha trasladado a Mario Jiménez --del que ha dicho que se jugaba "mucho" a nivel orgánico con su intervención en este debate a las puertas del XV Congreso Regional del PSOE-A-- que el "mejor favor" puede hacer es decirle al presidente y a la vicepresidenta primera del Gobierno que "basta ya de traicionar, de perjudicar y de agredir a Andalucía".

En esa línea, el consejero ha sostenido que el actual Gobierno "pasará a la Historia como el más traidor con Andalucía", y en ese punto ha aludido también a la "infrafinanciación" de la comunidad autónoma, que pierde por ello "1.500 millones de euros todos los años", según ha lamentado para sostener a continuación que "hablar de competencias sin financiación también es traicionar a Andalucía", y eso es lo que "están haciendo" también los socialistas, según ha criticado, y les ha reprochado que, "si no resuelven" ese "problema de infrafinanciación, no están legitimados para hablar de desarrollo estatutario".

PSOE-A AL GOBIERNO DEL PP-A: "NO ES VERDAD QUE SEAN ANDALUCISTAS"

El diputado socialista ha asegurado en su réplica al consejero que "no es verdad que sean andalucistas", con la premisa aquí de que "no existe el andalucismo de derecha", al tiempo que ha calificado el modelo del PP andaluz como "regionalismo plañidero y cañí", argumento al que ha sumado que "nunca han creído en nuestro autogobierno", y ha proclamado que "detrás del planteamiento de Moreno Bonilla está más Fraga Iribarne que Clavero Arévalo".

Mario Jiménez, quien ha ironizado sobre el tono de la intervención de Sanz al argumentar que "le sacan del debate de los uniformes o de las maquinitas y está usted perdido", ha inferido que "no está a la altura" del debate territorial que libraban en el Parlamento al sostener que "en el sexto año triunfal de la derecha" han convertido a Andalucía en "caricatura plañidera", y que se trata de "una locomotora a punto de despeñar por el precipicio" conducida por Juanma Moreno como "maquinista".

El parlamentario socialista ha sostenido que se trata de "una estrategia premeditada para vaciar la autonomía de su fuerza emancipatoria e identitaria", y ha reivindicado la contribución del Estatuto de Autonomía aprobado en 2007 por considerar que propiciaba "impulsar el auténtico poder andaluz".

Ha sostenido que si los antecedentes del Partido Popular "en 1980 combatieron la autonomía, hoy, a base de demoliciones y privatizaciones, están combatiendo la autonomía de los andaluces", y ha remarcado hitos como el 4D de 1977 bajo el lema "libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía, rebelándose contra el Estado opresor", así como que el 28F de 1980, "bajo el liderazgo de Rafael Escuredo, se intentó rebelar contra el nacionalismo de derecha".

Jiménez ha atribuido al Partido Popular "una demolición consciente y sistemática y cruel", comportamiento que ha calificado como "delito de lesa autonomía", de manera que "el saqueo, las privatizaciones, están haciendo descarrilar nuestra autonomía".

Sobre el papel de Andalucía, ha sostenido que "debe volver a cumplir la función de equilibrio, de igualdad básica entre todos los territorios y de equilibrio entre las fuerzas centrípeta y centrífuga", para esgrimir que "lo hizo en el 81 y en 2007 con un Estatuto de máximos", por lo que ha instado a "jugar de nuevo ese papel", mientras que ha lamentado que "tenemos un gobierno mínimo para desarrollar un Estatuto de máximos".

Ha sostenido que los dirigentes del PP andaluces "no han evolucionado nada en estos 50 años, están forzados, impostados", al tiempo que ha atribuido a la derecha española que "compraron a Rojas Marcos y al PA por cuatro perras", así como que "adulteraron la pregunta, el censo", en alusión al referéndum de acceso a la autonomía de 1980.

"Son unos impresentables como gobierno", ha proclamado el parlamentario socialista, que ha atribuido al Gobierno andaluz que "tienen el complejo del niño bien mantenido, quieren vivir de la renta de su papá y no hacer esfuerzos para tener sus propios ingresos".

Jiménez ha sostenido que "cuando quiera hablamos de cuánto ha incorporado de financiación extra el señor Moreno Bonilla", y ha retratado a María Jesús Montero como "esa señora a la que temen más que a una vara verde" los 'populares'.

Además, ha mantenido que Moreno presenta un saldo de "-5.500 millones de euros", merma de ingresos que ha atribuido a "los regalos fiscales", mientras que Montero presenta un balance de "53.800 millones extra" para Andalucía.

SANZ ANIMA A JIMÉNEZ A "ACTUALIZAR SU DISCURSO"

"Ustedes siempre a la altura de Laurén Postigo", ha afirmado el representante del PSOE-A en referencia al presentador de televisión que llevó a prestar su voz para afirmar "andaluz, éste no es tu referéndum".

En su segunda intervención, Antonio Sanz ha invitado al diputado socialista a "actualizar su discurso", y ha concluido defendiendo que el "progreso" y el "avance" que está experimentando Andalucía con el Gobierno de Juanma Moreno "está siendo a pesar de Sánchez y de Montero", que "reman en contra, ponen zancadillas y palos en las ruedas de la bicicleta", según ha criticado el consejero.