Sanz critica la reunión "vergonzosa" que Sánchez mantendrá con Puigdemont, un "prófugo de la justicia"

SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha criticado la reunión "vergonzosa" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrán con el dirigente de Junts, Carles Puigdemont, un "prófugo de la justicia", como se ha anunciado este jueves.

Durante la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, Sanz ha alertado de que con esas reuniones entre el Gobierno central y los independentistas catalanes, lo que se pretende es que haya ciudadanos "de primera y ciudadanos de tercera" y "romper" con el principio de igualdad.

Ha exigido al Ejecutivo nacional "respeto a Andalucía" y ha dicho que no se pueden permitir "ni atropellos a la Constitución", como supone la Ley de amnistía que ya se ha empezado a tramitar en el Congreso de los Diputados ni "reuniones vergonzosas con prófugos de la justicia", como la que se acaba de anunciar entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.

Ante lo que está ocurriendo, Sanz ha reivindicado la celebración del 4D, Día de la Bandera de Andalucía, "una bandera que garantiza el derecho a nuestra autonomía y los principios de igualdad y solidaridad".

Ha indicado que la "vía andaluza de la moderación y el diálogo" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, está convirtiendo a Andalucía en una comunidad "más prospera, sin muros ideológicos y con ciudadanos libres e iguales", algo que en este momento está en riesgo por los pactos de Sánchez con los independentistas.

Ha añadido que el 4 de diciembre es también el día "en el que los andaluces siempre hemos dicho no a la desigualdad y sí a la unidad de España". "Es un día en el que decimos sí a la Constitución, sí al Estatuto de Autonomía y decimos no a los privilegios entre comunidades autónomas, no a que existan ciudadanos de primera y de tercera, no a la ruptura de la separación de poderes, no a la ruptura del principio de solidaridad interterritorial, y no al principio de desigualdad que pretende consolidar Sánchez con los pactos con el independentismo radical", ha añadido.

"Defendemos a Andalucía desde el principio de igualdad y no vamos a permitir que nos maltraten", ha manifestado el consejero de Presidencia, quien ha lamentado lo ocurrido esta semana en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se consolidó un nuevo "maltrato" a Andalucía, al no abordarse una financiación justa para esta comunidad.

Ha criticado que el PSOE andaluz no esté en la "defensa" de Andalucía y no rechace la "sumisión" de Sánchez con el independentismo catalán, que va a provocar que Andalucía no reciba lo que le corresponde.