Sanz defiende ritmo de ejecución del Pacto Social ante críticas de PSOE porque "medidas llegarán cuando no se necesiten"

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha defendido este jueves en el Parlamento el ritmo de ejecución del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, suscrito con los agentes sociales en marzo de este año, por cuanto ha asegurado que "de las 12 medidas previstas, nueve están ejecutadas o en ejecución".

El parlamentario socialista José Aurelio Aguilar se ha cuestionado esa ejecución al considerar que cuando las medidas sociales se pongan en marcha "o ya no son necesarias", tras argumentar que el Gobierno está controlando la inflación, "o van a llegar cuando la crisis les haya sobrepasado" a las familias.

Durante una pregunta parlamentaria en comisión, el consejero de la Presidencia ha sostenido que "este gobierno se puso manos a la obra" con ese pacto alcanzado con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT-A y CCOO-A, del que ha recordado su dotación de 9.000 millones y que por ello se convierte "en el mayor y mejor escudo social", mientras que ha reivindicado de las medidas pendientes que las mesas sectoriales se van celebrando y concluir que "avanzan a buen ritmo".

Sanz ha señalado en ese sentido que la próxima semana, martes día 27, se reunirá la comisión de seguimiento del Pacto Social y Económico y que él participa en todos esos encuentros.

El consejero ha reprochado al PSOE que "no sepa valorar este esfuerzo a todos los niveles" y ha deduciddo que "estos pactos no le sientan bien", antes de reivindicar que "no hay comparación entre lo firmado en marzo y los acuerdos que ustedes firmaban", convencido de que "son como un huevo y una castaña".

Sobre retrasos en ciertas medidas, como el Bono Familia, que le ha censurado el PSOE, ha indicado que "algo de culpa tenga el Gobierno que no ha desarrollado esa medida", mientras que ha ironizado sobre los resultados de los acuerdos de concertación social que rubricaron los gobiernos socialistas por cuanto ha puesto como ejemplo el VII Acuerdo, del que ha recordado que pretendía movilizar 19.825 millones de euros y ha presentado un balance donde "Andalucía elevó su tasa de paro diez puntos, que pasó de un 26,3% al 36,3%".

Sanz se ha preguntado sobre la eficacia del plan que se trata "no sólo cumplir, si no de si vale o no vale".

Aguilar, quien se ha preguntado por "el concepto de lo urgente" que tenga el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha blandido la contribución del Gobierno en algunas de las medidas que defiende la Junta de Andalucía, entre ellas, el bono alquiler joven o el bono familia, del que ha recordado que se enmarca en el programa Tarjeta Familia que cuenta con recursos del Fondo Social Europe (FSE), antes de insistir en que "las medidas se implementen para los beneficiarios ya".