Sanz denuncia "dejación de funciones" del Gobierno en lucha contra el narcotráfico: No hay "interlocución" con Marlaska

1118225.1.260.149.20260918120223 El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene en una nueva adición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. A 18 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, - María José López - Europa Press

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha denunciado este viernes la "dejación de funciones" que está haciendo el Gobierno central en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía y ha reprochado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ni siquiera asista a "los funerales" de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado fallecidos.

Así se ha pronunciado Sanz durante su participación en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, organizada en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla con el patrocinio del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

"Cuando tienes un ministro que no es capaz de venir a los funerales de los guardias civiles fallecidos, ¿qué interlocución vas a esperar?", ha planteado Antonio Sanz, apuntando que los que somos responsables públicos "sabemos que hay que ir a esos funerales por encima de todo, aunque incluso sea cuando la gente no te entiende".

Ha insistido en la "dejación de funciones" que está haciendo el Gobierno nacional en la lucha contra el narcotráfico, pero lo peor es que "lo saben los narcotraficantes", que el "estado no está", es decir, las "garantías que ofrece un estado de derecho". "El estado no está, está haciendo dejación de funciones", ha apuntado.

Sanz ha recalcado que la situación es "alarmante y preocupante" porque actualmente la red del narcotráfico se ha extendido al conjunto del territorio andaluz e incluso a plena luz del día, "las lanchas del narcotráfico se burlan de todos nosotros", con total "descaro".

"Si tenemos una Guardia Civil que va con zodiac a luchar contra las narcolanchas, así es imposible", según ha recalcado el vicepresidente primero, quien ha añadido que no se puede entender que Policía Nacional y Guardia Civil "no sean profesiones de riesgo", algo a lo que se "niega" el Ejecutivo nacional. Además, ha insistido en denunciar que se suprimiera la unidad OCON-Sur de lucha contra las mafias del narcotráfico.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por que cada vez más el narcotráfico esté presente en las calles de Andalucía e incluso los narcotraficantes vayan a "un restaurante" o incluso a "los toros" el año pasado, porque saben que desde el estado "no se está haciendo la lucha que debe". "O se le hace una batalla real al narcotráfico o el narcotráfico puede con todos", ha advertido el vicepresidente primero de la Junta, que ha reclamado que se vuelva a recuperar la unidad de OCON-Sur.

Antonio Sanz también ha abogado por una reforma del Código Penal porque las agresiones a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado tienen que ser "euro delitos", así como por las modificaciones de las leyes de Enjuiciamiento criminal y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ha indicado que la "inseguridad jurídica para actuar, reaccionar y defenderse que tienen los profesionales no tiene parangón y están absolutamente en una desproporción y desigualdad que la mayoría de las veces se tienen que pensar si sacan el arma aunque sea para defenderse". Por ello, según ha dicho, es fundamental "seguridad jurídica para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para poder luchar contra el narcotráfico", además de reforzar los medios materiales.

Para Antonio Sanz, el Gobierno central "ha abandonado a su suerte a los guardias civiles y a los policías" y ha preguntado "cuántos fallecidos hacen falta para que este gobierno reaccione".