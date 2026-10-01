Sanz destaca que la reforma del SAS abarca organización, normativa y tecnología

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el pleno del Parlamento del 1 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado este jueves en el pleno del Parlamento que esta legislatura estará marcada por una "profunda modernización" del sistema sanitario público de Andalucía. "Una modernización que afectará a su organización, a su funcionamiento y a su marco normativo", ha afirmado antes de añadir que "esta transformación será también una transformación digital del sistema".

Antonio Sanz, que ha valorado que "la sanidad andaluza no puede ser ajena al desarrollo tecnológico de la sociedad", ha explicado que "la tecnología tiene que estar al servicio de las personas y facilitar el trabajo de nuestros profesionales".

En este camino, "no partimos de cero. Hay ya una senda de trabajo abierta", en tanto que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuenta con una cartera de más de 400 proyectos digitales que abarca todos los ámbitos asistenciales y no asistenciales, infraestructuras tecnológicas y nuevos servicios.

Antonio Sanz ha señalado que en esta transformación tendrá un "papel fundamental" la nueva Ley de Garantía del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con la que "queremos preservar y fortalecer nuestro sistema público, y proteger a nuestros profesionales de las agresiones".

La nueva norma, ha recogido la Junta en una nota, "estará orientada también a la mejora de la accesibilidad, de los tiempos de respuesta y a que el sistema sanitario público andaluz funcione verdaderamente como una única red asistencial, que conlleva también mejoras y adaptaciones en la coordinación entre la atención primaria y la atención hospitalaria".

Uno de los primeros pasos para afrontar esta reforma será la creación del Comité de Evaluación, Innovación y Reforma Operativa del Sistema Público de Salud, que se llevará en los próximos días al Consejo del Gobierno. "Este comité incorporará la participación de expertos, colegios profesionales, organizaciones sindicales, colectivos y asociaciones", ha descrito, porque "una transformación de esta dimensión no debe plantearse de espaldas a quienes sostienen el sistema, trabajan en él o reciben su atención".

La transformación del sistema también pasará por el "fortalecimiento" de las políticas de prevención y educación para la salud, "donde las actuaciones en salud pública y en vacunación tendrán un lugar muy destacado", ha indicado en su intervención.