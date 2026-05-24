Sanz insiste en la "importancia" de la prevención de incendios y destaca la "eficaz" labor del Infoca este fin de semana

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS

SEVILLA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado este domingo la "eficiente" y "extraordinaria" acción de los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, durante los incendios sucedidos este fin de semana en la comunidad, misma vez que ha insistido en la importancia de la prevención.

"Hemos tenido diferentes incendios en los últimos días, por lo que me gustaría alertar de la importancia de la prevención, concienciación y responsabilidad. En Andalucía hemos conseguido controlar todos los incendios que teníamos, eso es un buen resultado que me lleva a felicitar al Infoca por su extraordinaria labor", ha esgrimido en declaraciones a medios de comunicación durante un balance en El Rocío (Huelva) tras presidir el Comité de Operaciones del Plan Aldea 2026.

En este sentido, Sanz ha destacado el trabajo de los "efectivos, tanto medios aéreos como personales, que en las últimas horas han abordado incendios importantes y complejos", misma vez que ha destacado que todos ellos "se han resuelto de una manera eficaz y rápida".

En contexto, en las últimas horas ha quedado extinguido el incendio en Adamuz (Córdoba) y controlado el de Alhama de Granada, si bien se ha declarado un nuevo incendio también en Granada, esta vez en el paraje Jaral de Cáñar de Lanjarón.