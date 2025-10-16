Sanz lamenta que la oposición haya rechazado el debate sobre sanidad: "No quieren hablar de la defensa del sistema"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz,, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A 15 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado que "ya" se están incorporando nuevos sanitarios para reforzar los programas de cribado de los cánceres de mama, colon y cuello de útero. En total, el Gobierno de Juanma Moreno confía en poder sumar al sistema público a 705 nuevos profesionales, para lo que prevé una inversión de más de 100 millones de euros. A la contratación añade además incentivos para los que ya forman parte de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Antonio Sanz ha lamentado que la oposición haya rechazado un debate monográfico sobre la sanidad, que es "lo primero que he hecho como consejero: solicitar un debate general en el Parlamento". "Me sorprende que la oposición lo haya rechazado. ¿Qué interés tiene, desgartar al Gobierno o resolver los problemas de la sanidad? La oposición no quiere hablar del futuro de la sanidad, no quiere hablar de la defensa del sistema público sanitario", ha concluido. El Gobierno de Moreno, ha enfatizado, "está volcado en el sistema y no en la confrontación".

En esta línea, el consejero de Sanidad ha prometido que "no me canso de dialogar" con todas las partes implicadas, en este caso, del sistema sanitario. Para ello, ha anunciado una agenda "total y completa" que arranca este próximo fin de semana a fin de reunirse con colegios profesionales, sindicatos y asociaciones tras unos días de reuniones internas con gerentes y delegados territoriales.

En cuanto a las mujeres a las que se está llamando del programa de detección precoz del cáncer de mama --la Junta reconoció en una primer momento que eran 2.000 las afectadas por los retrasos en la ejecución de pruebas diagnósticas complementarias tras una primera mamografía con resultados "no concluyentes"--, el flamante consejero de Sanidad ha sostenido que "ahora estamos llamando a aquellas que o bien se acercan a cumplir el plazo o bien requieren de unas pruebas porque --las primeras-- no fueron concluyentes".

Por último, Sanz ha hecho un llamamiento a los pacientes y usuarios de la sanidad pública, a los que ha trasladado un "mensaje de confianza" en los cribados, y ha insistido en que "la evolución de los próximos años requiere una atención sanitaria muy especializada, que apueste por la humanización y por una respuesta rápida y ágil, y a la que se incorporen las nuevas tecnologías".