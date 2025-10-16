PSOE-A exige a Moreno que "de la cara" en el debate sobre sanidad del Parlamento en vez de tratar de "salvar su imagen"

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha reclamado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "dé la cara" en el debate general sobre la sanidad pública andaluza y la crisis del cribado de cáncer de mama que se celebrará la semana que viene en el Parlamento, en lugar de tratar de "salvar su imagen" encomendando la comparecencia al nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, la portavoz del Grupo Socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, quien ha señalado que el nombramiento de Sanz como nuevo consejero de Sanidad, junto al área de Presidencia y Emergencias, es "decepcionante" y es la prueba más evidente de que Moreno "no va a dedicar ni un minuto a resolver la profunda crisis sanitaria que vive Andalucía".

"Moreno Bonilla entiende que da por perdida la solución de la crisis sanitaria sin precedentes que vive nuestra comunidad y que va a volcar todos sus esfuerzos en resolver una crisis política y en intentar salvar su imagen, en vez de salvar la vida de los andaluces", ha señalado Márquez, quien ha mostrado su preocupación además por que Antonio Sanz no vaya a ser un consejero de Sanidad con "dedicación exclusiva".

Ha justificado el rechazo ayer en la Junta de Portavoces de su grupo al orden del día del Pleno del Parlamento de la próxima semana en el hecho de que en el debate general sobre sanidad no vaya a comparecer Juanma Moreno, que es el que debería "dar la cara", en lugar de mandar al nuevo consejero de Sanidad: "Esta es la manera de despreciarnos ante la situación tan grave que estamos viviendo".

Márquez ha querido dejar claro que si el Parlamento va a acoger la próxima semana un debate general sobre sanidad es porque el PSOE-A lo lleva pidiendo dos años y seis meses y siempre ha sido rechazado por el PP-A. "Hemos votado en contra del orden del día, no del debate general, en el que queremos que venga a dar la cara Moreno Bonilla", ha apuntado.

"La situación es decepcionante y nos preocupa muchísimo que Moreno Bonilla haya tirado la toalla absolutamente, que no tenga la más mínima intención de resolver la situación sanitaria que viven los andaluces y que lo que más le preocupe y en lo que se afana es en salvar su imagen e intentar resolver una crisis política", ha añadido Márquez.

Ha anunciado que, tras el debate general sobre sanidad de la próxima semana, que conlleva que decaigan algunas iniciativas sobre la materia, el PSOE-A volverá a registrar todas sus iniciativas, como la creación de comisiones de investigación sobre la crisis del cribado del cáncer de mama o acerca de las listas de espera en el sistema sanitario público y cuyo debate el PP-A está tratando de "vetar".

Asimismo, ha señalado que, aunque a Moreno "no le interese un consejero con dedicación exclusiva al ámbito sanitario", el Grupo Socialista sí va a reclamar que "haya debates exclusivos" sobre sanidad en el Parlamento, de manera que no se incluyan en el ámbito de una nueva Comisión de Sanidad, Presidencia y Emergencias. A su juicio, Sanz "no puede venir al Parlamento a compartir una comisión en la que se debatan temas de presidencia y de sanidad", sino que tiene que haber dos comisiones diferenciadas, con celebración mensual.

"Es fundamental que la sanidad no pierda espacio en el debate político en Andalucía", según la portavoz socialista, quien ha insistido en pedir a Moreno que deje de "esconderse detrás de sus consejeros, detrás del presidente del Parlamento y detrás del teleprónter", ya que con ello demuestra su "insensibilidad" y que "lo único que le preocupa es salvar su imagen y no salvar la vida de los andaluces y andaluzas".

Asimismo, María Márquez ha indicado que lo "último que nos faltaba por escuchar es al señor Sanz diciendo esta mañana que se ha llamado ya a todas las mujeres en Andalucía" afectadas por la crisis del cribado de cáncer de mama, cuando en el PSOE-A siguen recibiendo mensajes de muchas mujeres trasladando que "no se las ha llamado".

Aunque finalmente el debate general sobre sanidad se vaya a celebrar la próxima semana, Márquez ha indicado que el PSOE-A sigue adelante con su recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) pidiendo amparo ante la "indefensión" que sienten por la actitud "lamentable" del presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP-A).

De otro lado, María Márquez ha indicado que no se puede olvidar que el mes que viene "van a desfilar por los juzgados" los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "imputados e investigados en la causa de los contratos irregulares que se han producido en Andalucía, con una contratación a dedo y sin control" en el ámbito sanitario. "La justicia investiga en estos momentos a Moreno Bonilla precisamente por presunta corrupción sanitaria", ha dicho.