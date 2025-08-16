Sanz pide precaución ante "riesgo extremo" de incendio y aplaude la solidaridad del Infoca en Galicia o Extremadura

Destaca que el 85% de incendios en Andalucía se quedan en conatos gracias a la labor de los profesionales

CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administración, Antonio Sanz, ha advertido sobre el "riesgo extremo" de incendio en el que se encuentra a Andalucía, pidiendo "consciencia" a la ciudadanía para que tome precauciones y "llame inmediatamente al 112 ante cualquier señal de humo o situación de riesgo".

Según ha informado el consejero en una entrevista a Canal Sur Radio durante su atención a medios en Cazalla de la Sierra (Sevilla) este sábado, "el 85% de los incendios que se producen en Andalucía se quedan en conatos y que no se convierta en grandes incendios es gracias a la labor de los profesionales del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca)".

De este modo, Sanz ha reconocido la "solidaridad" de estos trabajadores "en un momento difícil para España, que se encuentran en incendios forestales de Galicia, Extremadura y Castilla y León". Actualmente se han desplazado "diez grupos de especialistas desplazados, entre los que se encuentra la Brigada de Refuerzo contraincendios (Bricas) de Granada, vehículos autobomba, técnicos de extinción y medios aéreos".

Además, ha destacado que Andalucía "continúa estando protegida con 4.700 profesionales y más de 40 medios aéreos adscritos a la Agencia de Emergencias de Andalucía y al Plan Infoca".

PREVENCIÓN ANTE ALTAS TEMPERATURAS

El consejero ha advertido sobre los avisos por altas temperaturas en toda Andalucía, que esta jornada se agravan en Sevilla y Córdoba alcanzando el aviso rojo. Por ello, ha pedido "precaución sobre todo con niños, ancianos y enfermos", poniendo énfasis "en la hidratación". Asimismo, ha pedido "no salir a la calle en hora punta si no extremadamente necesario y comidas ligeras, frías y frescas".