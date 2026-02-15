El SAS activa este lunes los servicios mínimos para la semana de huelga a la que están convocados más de 30.000 médicos

Archivo - Trasplante de córnea en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SA), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, activa a partir de este lunes y hasta el 20 de febrero los servicios mínimos con los que afrontar una semana de huelga a la que están llamados en torno a 30.000 facultativos, a lo que se suman los residentes (MIR) y los facultativos no médicos. Los servicios mínimos de esta primera semana se repetirán hasta junio, ya que los sindicatos médicos, entre ellos el Sindicato Médico Andaluz (SMA), van a convocar una semana de huelga todos los meses hasta el próximo junio para exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio --marco normativo especifíco para los médicos--.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicaba este pasado viernes la orden para "garantizar el funcionamiento del sistema público" para las semanas del 16 al 20 de febrero; del 16 al 20 de marzo; del 27 al 30 de abril; del 18 al 22 de mayo; y del 15 al 19 de junio. En el caso de Atención Primaria, los centros en los que haya un SUAP (servicio de urgencias) y el horario coincida con el del SUPA "no tendrán servicios mínimos asignados, dado que la actividad de urgencias será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos y festivos".

En los centros donde no se ubique un SUAP o éste tenga un horario de apertura diferente al consultorio "se designará como servicio mínimo un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual del centro de Atención Primaria". Los centros que sean consultorios auxiliares "no tendrán servicios mínimos asignados". En atención hospitalaria, "se mantendrán todos los servicios que habitualmente se presten en domingo o festivo". "En urgencias, cuidados críticos y partos, se garantizará la actividad asistencial propia de un domingo o festivo". Los servicios "garantizarán el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades urgentes que se realicen en un domingo o festivo".

Además, deben realizar punciones ováricas para la obtención de ovocitos, hemodinámicas, diálisis, radioterapias, quimioterapias, cirugía oncológica y, "en general, actividades asistenciales y de soporte que garanticen la continuidad asistencial en este tipo de pacientes". En caso de hospitalizaciones, "debe garantizarse el tratamiento a pacientes que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, no superando el 50% de efectivos de un día laborable en jornada de 8,00 a 15,00 horas".

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha dejado claro el "apoyo" del Gobierno andaluz a las "reivindicaciones" de los médicos aunque ha reconocido la "preocupación" del Ejecutivo autonómico por las "graves consecuencias" que tendrá esta huelga "contra el Gobierno de España" en la asistencia sanitaria. De hecho, ha recordado que los últimos cuatro días de huelga del pasado mes de diciembre tuvieron un coste de 38 millones de euros y 308.000 consultas médicas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas suspendidas.

Antonio Sanz ha lamentado que la "inacción" y "dejación de responsabilidades" del Ministerio de Sanidad "perjudica gravemente" a los andaluces por la "paralización y reducción de las posibilidades de asistencia sanitaria" en los días de huelga. "Reclamamos al Gobierno diálogo con el colectivo para llegar a un acuerdo" que evite el "freno a la asistencia". "Andalucía sigue exigiendo diálogo con todos" porque "somos las comunidades y los ciudadanos los que sufrimos las consecuencias".

Ha recordado que la huelga del 9 al 12 de diciembre de 2025 supuso la suspensión de 212.471 consultas en Atención Primaria; 4.044 intervenciones quirúrgicas afectadas; 18.181 pruebas diagnósticas y 95.773 consultas externas hospitalarias. Para hacer frente a esta huelga, el Servicio Andaluz de Salud (SA) ha fijado los servicios mínimos a aplicar desde este próximo 16 de febrero que comienzan las semanas completas de huelga convocadas por los médicos para reclamar un Estatuto Marco propio. Los paros terminan en la semana del 15 al 19 de junio siempre y cuando no haya antes un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. A dicha huelga están convocados en torno a 30.000 facultativos, a lo que se suman los residentes (MIR) y los facultativos no médicos.