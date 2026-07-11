Archivo - El SAS licita un nuevo contrato para garantizar la interrupción del embarazo antes de las catorce semanas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, ha licitado por cerca de 35 millones (34.836.264 euros) un nuevo contrato para garantizar la prestación del servicio de interrupción del embarazo en Andalucía antes de las catorce semanas. Estos contratos y se vienen sucediendo desde 1997. El vigente es de 2021 y resultaron adjudicatarias diez empresas que han prestado el servicio "con total normalidad".

En el acuerdo marco que ahora finaliza se fijó en 2021 un precio unitario de adjudicación de 468,24 euros para ocho de las empresas adjudicatarias; 468 euros para una de ellas y de 450 para otra. Habiendo transcurrido más de cuatro años, "se considera necesario establecer un nuevo marco de precios", especifica la memoria justificativa de la licitación consultada por Europa Press. En dicha documentación se señala que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid fija un precio unitario de 564 euros. En el mismo sentido, la comunidad canaria establece un precio unitario de 543.

"De los datos se pueden concluir dos puntos: la variación de precios en los ámbitos privado y público, y que estos precios son claramente superiores a los de los vigentes contratos que se están ejecutando en Andalucía para la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo que no supere las catorce semanas de gestación y que no implique alto riesgo para la embarazada". "Por las razones anteriores --argumenta el SAS--, consideramos que los precios unitarios de esta contratación deben partir de una actualización de los actuales precios acordados en el anterior acuerdo marco. Así, la propuesta es que los precios unitarios pasen de 468,24 euros a 537 euros por la "aplicación de la subida del IPC de los años transcurridos".

El SAS apunta que respecto al número de casos de interrupción del embarazo en las primeras catorce semanas "se aprecia un consistente incremento anual de los mismos, sin que nada haga pensar en un cambio para dicha tendencia". Paralelamente, para los casos superiores a las catorce semanas de gestación o de alto riesgo, actualmente está vigente el Acuerdo Marco 2901/2024, cuyos contratos se están ejecutando desde el 1 de noviembre de 2025. "Esta diferenciación de los contratos según semanas de gestación está en consonancia con la acreditación de centros que establece el Real Decreto 831/2010, que son las catorce semanas de gestación. Así, el Servicio Andaluz de Salud dispondrá con esta contratación de sendos acuerdos marco con varias empresas según edad gestacional".