El SAS pide disculpas por el retraso en las bolsas de trabajo y aspira a actualizarlas cada cuatro meses

SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha esgrimido este martes que "tenemos un compromiso de cambiar el sistema de bolsa" de los profesionales sanitarios para cubrir las vacantes que surgen en la sanidad publica, mientras que ha expresado sus disculpas tras reconocer que "la bolsa única del SAS es deficitaria en su funcionamiento", antes de expresar su deseo de "tenerla actualizada cada cuatro meses" para recoger aspectos como los méritos, los meses trabajados, o la investigación acreditada por los profesionales.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, García ha hablado de "un antes y un después en esa bolsa que hasta ahora trabaja con puntuaciones de años anteriores" con los cambios que pretende introducir el Gobierno andaluz, antes de explicar el retraso en la actualización de las bolsas de trabajo porque "nos hemos extendido porque hemos tenido una OPE (Oferta Pública de Empleo) con 3.000 personas movilizadas en un concurso de traslados", mientras que ha apuntado que "en 2025 tendremos un 94% de personas estabilizadas".

García, quien ha defendido que a "los médicos cuando acaban se les ofrecen interinidades vacantes, y cuando no, contratos de larga duración", ha aclarado sobre el futuro de los 12.000 profesionales contratados como refuerzo del Covid y su continuidad en el SAS, que 8.000 "se quedarían dentro del sistema" mientras que los 4.000 restantes estarán disponibles para "las sustituciones en verano o la alta frecuentación o supliendo todas las necesidades".

La consejera de Salud ha recordado el problema de la jubilación de profesionales, de los que ha dicho que serán 2.917 los que se jubilarán en Atención Primaria, convencida de que "ahora empezamos a sufrir esas consecuencias a pesar de tener 4.500 médicos más".

Ha insistido en que "trabajamos para conseguir suplir esos médicos que no tenemos", antes de volver a reprochar al Gobierno que no le haya facilitado las 1.000 plazas MIR anuales que había demandado, antes de recordar que "este año hay 4.000 profesionales que han acabado sus carreras y no han podido acceder" a esas plazas de formación, aun cuando ha reconocido que "las plazas que hemos solicitado las tenemos", mientras que ha defendido que antes se iban el 50% de los MIR que se formaban en Andalucía y que hoy el 90% se queda.